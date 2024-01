POL-PPRP: Starker Schneefall in Vorder- und Südpfalz - Vorläufige Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) - In der Mannheimer Straße kam es am 17.01.2024 an einer Ampel zu einem Auffahrunfall. Ein 24-jähriger Autofahrer war beim Bremsen wegen der glatten Straße ins Rutschen geraten und auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeikräfte feststellen, dass es sich lediglich bei den beiden vorderen Reifen um Winterreifen handelte. Die beiden hinteren waren ...

