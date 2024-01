POL-PPRP: Auffahrunfall wegen glatter Straße

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (17.01.2024) fing eine Wärmedecke Feuer. Dieses griff auch auf eine Matratze über. Um ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude zu verhindern, warf der 70-jährige Besitzer die brennenden Gegenstände in den Innenhof des Mehrparteienhauses am Ludwigsplatz. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt. Am Gebäude entstand kein Schaden. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer ...

