POL-PDKL: Entgegenkommendes Fahrzeug gefährdet, Zeugen gesucht

Bisterschied (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch Zeugen ein verdächtiger PKW in der Hauptstraße in Bisterschied gemeldet. Zudem verhielt sich auch der Fahrer auffällig. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich der PKW. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug festgestellt werden. Der 40-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Bad Kreuznach konnte sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es wurde ...

mehr