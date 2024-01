POL-PPRP: Schnell reagiert und schlimmeres verhindert

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag (17.01.2024), gegen 15 Uhr, kam es an der Kreuzung Brunckstraße/Ruthenstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Transporter. Nach Zeugenangaben fuhr der Transporter trotz rot zeigender Ampel in die Kreuzung ein und fuhr gegen das Auto einer 19-Jährigen. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort in Richtung L523, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund ...

mehr