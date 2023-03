LPI-EF: Zigarettenautomat geleert

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kamen Feuerwehr und Polizei gegen 01:00 Uhr in der Ernst-Schneller-Straße in Erfurt zum Einsatz. In der Wohnung einer 78-jährigen Frau kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Aufgrund des technischen Defekts einer Heizdecke hatte sich ein Schwelbrand entwickelt. Die Feuerwehr entfernte eine glimmende Matratze aus der Wohnung der Frau. Die Bewohnerin hatte selbstständig den Notruf gewählt. Sie wurde leicht verletzt in ein ...

