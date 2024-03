LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, des Polizeipräsidiums Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg: Ermittlungen führen zu weiterer Festnahme

Stuttgart (ots) - Am Sonntagnachmittag, 10. März 2024, gegen 17.30 Uhr, kam es in Ulm in der Straße Am Eselsberg zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, in dessen Verlauf ein 54-jähriger Mann angeschossen wurde. Zuvor wurde über Notruf die Polizei über ein mutmaßliches Tötungsdelikt verständigt. ...

