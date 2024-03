Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Bedeutender bundesweiter Schlag wegen des Verdachts des Betreibens einer kriminellen Handelsplattform im Internet: Acht Durchsuchungen in Baden-Württemberg

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Zumeldung zur Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf vom 29. Februar 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5725273;

Eine Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Düsseldorf hat unter Sachleitung der Zentral-und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen der Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen gegen die kriminelle Plattform Crimemarket geführt, welche zur Verübung von Straftaten, genutzt wurde. So wurden beispielsweise Betäubungsmittel, kriminelle Dienstleistungen, aber auch detaillierte Anleitungen zu schweren Straftaten vertrieben. Die umfangreichen Ermittlungen führten auch zu mehreren Tatverdächtigen in Baden-Württemberg.

Die Koordinierung der Einsatzmaßnahmen in Baden-Württemberg übernahm die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Diese erfolgten in den Abendstunden des 29. Februar 2024 in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Freiburg, Heilbronn, Offenburg, Pforzheim und Reutlingen.

In Baden-Württemberg richteten sich die Maßnahmen gegen insgesamt acht Nutzerkennungen beziehungsweise Tatverdächtige im Alter zwischen 18-57. Drei davon sind im Bereich der Rauschgiftkriminalität verortet, fünf im Bereich Betrug, Datenhehlerei und sonstige Delikte.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten mehrere Datenträger, eine kleine Menge Betäubungsmittel, Falschgeld in Höhe von 6.000 Euro und ein Elektroschocker aufgefunden werden. Die tatrelevanten Gegenstände wurden sichergestellt. Die Auswertungen und Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell