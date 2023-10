Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für das Wochenende 13.-15.10.2023

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Diebstahl von Baumaschinen

Im Zeitraum 12.-13.10.2023 wurden von der Ladefläche eines in der Johannesstraße geparkten Transporters (Typ Pritschenwagen) diverse Baumaschinen, z.B. eine Rüttelplatte, entwendet.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum 11.-13.20.2023 wurde in der Stauffenbergstraße ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Das Mountainbike stand unter einem Carport in einer privaten Hauseinfahrt und war mittels Kettenschloss gesichert. Das Schloss wurde mit einem Brechwerkzeug aufgebrochen und das Fahrrad infolge entwendet.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Rettungseinsatz in der Adolfstraße

Am 14.10.2023, gegen 12 Uhr, musste aufgrund eines medizinischen Notfalls eine Person aus einer Dachgeschosswohnung in der Adolfstraße gerettet werden. Der Abtransport der Person war nur mittels Drehleiter der Feuerwehr möglich. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Adolfstraße für ca. 15 Minuten komplett gesperrt werden, was zu leichtem Rückstau bzw. Wartezeit für die Verkehrsteilnehmer führte.

Körperverletzung am Rheinufer

Am 14.10.2023, gegen 19:50 Uhr, kam am Adolf-Kolping-Ufer zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach zunächst verbalem Streit schlug der Täter dem Geschädigten mit der Faust in das Gesicht. Der Geschädigte ging infolge zu Boden (leichtverletzt), der Täter lief zu Fuß in Richtung Martinsschloss weg.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Dachsenhausen

Verkehrsunfall mit Personenschaden (zwei Leichtverletzte)

Am 14.10.2023, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der L333 kurz nach dem Ortsausgang Dachsenhausen in Fahrtrichtung Becheln zu einem Verkehrsunfall. Ein alleinbeteiligter PKW kam aus bis dato nicht abschließend geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete letztlich auf dem Dach liegend im angrenzenden Straßengraben / Feld. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich selbständig aus dem PKW befreien. Beide Insassen wurden beim Verkehrsunfall augenscheinlich nur leichtverletzt.

Koblenz

Verkehrsunfallflucht

Am 14.10.2023 wurde ein n der Straße "Horchheimer Höhe" ordnungsgemäß geparkter roter Hyundai Kleinwagen von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zum Tat bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

