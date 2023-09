Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Trickbetrüger gab sich als Mitarbeiter des Bauamtes aus; Hundebesitzer geraten in Streit; Einbruch in Spielhalle: Tresor entwendet

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Trickbetrüger gab sich als Mitarbeiter des Bauamtes aus - Offenbach

(fg) Als Mitarbeiter des Bauamtes, der nach möglichen Wasserverunreinigungen Nachschau halten müsse, gab sich am Mittwochnachmittag ein etwa 1,90 Meter großer Unbekannter in der Sprendlinger Landstraße gegenüber einer betagten Anwohnerin aus und erbeutete unter anderem Schmuck. Gegen 15 Uhr klingelte der Mann mit einem auffallend runden Gesicht und gelockten sowie blonden Haaren am Mehrfamilienhaus und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung im dritten Obergeschoss. Der Trickbetrüger, der eine athletische Statur hatte und über seinem T-Shirt eine Weste in den Farben blau, weiß sowie rot trug, bat die Anwohnerin im Bad und in der Küche Wasser laufen zu lassen. Währenddessen eignete sich der Betrüger Schmuck sowie ein Handy und das Haustelefon an. Bekleidet war der Mann mit einer langen Jeanshose sowie dunklen Schuhen. Nach Angaben der Anwohnerin hatte der Täter ein auffälliges Tattoo am rechten Arm, welches sich aus mehreren breiten Querstreifen und einer dazwischen verlaufenden Ranke zusammensetzte. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Trickbetrüger geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Hundebesitzer geraten in Streit: Zeugen gesucht - Offenbach

(cb) Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzern kam es am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, im Bereich des Valentin-Unkelbach-Weg (einstellige Hausnummern). Ein etwa 1,85 Meter großer Mann, von schmächtiger Statur, zwischen 60 und 65 Jahren, mit grauen Haaren und kurzem Bart führte zwei kleine Hunde mit sich. Diese Hunde verhielten sich aggressiv gegenüber dem Hund eines 56-jährigen Hundebesitzers. Um eine Beißattacke der beiden Hunde zu verhindern, stellte sich der 56-Jährige vor seinen Hund und schob einen der anderen beiden aggressiven Hunde mit dem Bein weg. Dieses Verhalten erboste den älteren Herrn und er ohrfeigte und bedrohte sein Gegenüber. Im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung wehrte sich der 56-Jährige und der bis dato unbekannte Mann stürzte zu Boden. Zur Sachverhaltsaufhellung sucht die Polizei in Offenbach Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte unter der 069 8098-5100.

3. Gauner brechen Spielautomaten auf: Polizei sucht Zeugen - Offenbach

(cb) Mittwochnacht, gegen 2.20 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in der Waldstraße (einstellige Hausnummern) in eine dortige Bar ein. Nachdem die 20 bis 40 Jahre alten Männer mit schwarzen Haaren gewaltsam die Eingangstür geöffnet hatten, brachen sie zwei Spielautomaten auf. Die Gauner entnahmen die Geldkassetten und flohen dann in unbekannte Richtung. Beide Täter waren schwarz gekleidet, trugen bei der Tat eine schwarze Kappe und schwarze Handschuhe. Zudem führten sie eine gelb/grüne Einkaufstasche sowie eine schwarze Sporttasche mit Nike-Emblem mit sich. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 300 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Seniorin in Wohnhaus beraubt: Kripo sucht Zeugen - Offenbach

(fg) Auf bisher unbekanntem Weg verschafften sich zwei Unbekannte bereits am Dienstagabend Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Aussichtsturm" und beraubten die dortige Bewohnerin. Gegen 21 Uhr packten die Eindringlinge die Seniorin am Arm, zwangen sie in die Küche zu gehen und erfragten Geldverstecke. Anschließend durchsuchte das Duo das Wohnhaus, öffnete und durchsuchte Schränke sowie Kommoden. Im weiteren Verlauf führten die Täter die Geschädigte in einen Kellerraum und sperrten sie dort ein. Mit ihrer Beute, unter anderem der Geldbörse der Anwohnerin, flohen die Räuber. Die Seniorin verletzte sich leicht am Arm. Die beiden etwa 1,80 Meter großen Unbekannten waren dunkel gekleidet und trugen jeweils eine Sturmhaube. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Räuber mit einem Fahrzeug vorgefahren und auch wieder geflüchtet sind. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

5. Einbruch in Spielhalle: Tresor entwendet - Dietzenbach

(fg) Unbekannte sind am Mittwochmorgen in eine Spielhalle in der Justus-von-Liebig-Straße eingebrochen und haben einen Tresor entwendet. Gegen 4.50 Uhr fuhren die Täter mit einem Auto ohne Kennzeichenschilder vor die Spielhalle (30er-Hausnummern), stiegen aus, hebelten zunächst die Hauseingangstür und im weiteren Verlauf die Zugangstür zur Spielhalle auf. Im Innenraum nahmen sie den im Bereich des Eingangstresens befindlichen Tresor mit. Anschließend verließen die Eindringlinge das Gebäude über den zuvor genutzten Einstiegsweg und fuhren davon. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Bereich Main-Kinzig

- keine Beiträge -

Offenbach, 07.09.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell