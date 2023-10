Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Bendorf - Verkehrsticker - Verkehrskontrollen im Rahmen der Kontrollwoche "Ablenkung im Straßenverkehr"

Bendorf (ots)

In der 41. Kalenderwoche führte die Polizeiinspektion Bendorf im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Focus on the Road" mehrere Verkehrskontrollen in der Stadt Bendorf und in der Verbandsgemeinde Vallendar durch. Hauptziel dieser Verkehrskontrollen war, die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren hinzuweisen, die durch Ablenkung im Straßenverkehr, vor allem durch die Benutzung elektronischer Geräte während der Fahrt, entstehen können. Ablenkung im Straßenverkehr spielt mittlerweile eine immer größere Rolle und birgt erhebliche Gefahren für die Verkehrssicherheit, welche durch die Verkehrskontrollen nochmal vorrangig ins Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer gerückt werden sollten. Aber auch das Missachten der Gurtpflicht, die Fahrt unter der Einnahme berauschender Mittel und die Geschwindigkeit standen im Fokus der Kontrollmaßnahmen.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen wurden neben sieben Handyverstößen auch über 30 weitere Ordnungswidrigkeiten, vor allem wegen Missachtens der Gurtpflicht, geahndet. Zudem wurde am 12.10.2023 gegen 00:20 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, der seinen Pkw unter dem Einfluss von Amphetamin führte. Nach Untersagung der Weiterfahrt und Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Auch der Führerschein des 37-Jährigen wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Ferner wurden im Rahmen der Fahrzeugdurchsuchung geringe Mengen an Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Die entsprechenden Verfahren wurden gegen den 37-Jährigen eingeleitet. Am 13.10.2023 gegen 19:00 Uhr wurde ein 57-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 57-Jährige seinen Pkw mit über 0,7 Promille führte. Auch diesem wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Das entsprechende OWI-Verfahren wurde eingeleitet.

Auf Grund der zahlreichen Verkehrsverstöße appelliert die Polizeiinspektion Bendorf nochmals an alle Verkehrsteilnehmer, das Handy während der Fahrt nicht zu benutzen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten, sich vor Fahrtantritt ordnungsgemäß anzugurten, die Geschwindigkeit einzuhalten und keine berauschenden Mittel vor Fahrtantritt zu sich zu nehmen.

Die Kontrollmaßnahmen werden in den nächsten Wochen beibehalten und weiter intensiviert.

