LKA-BW: Gemeinsam gegen Antisemitismus und Verschwörungsmythen - das LKA BW startet Präventionsoffensive an allen Universitäten und Hochschulen im Land

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Gemeinsam gegen Antisemitismus und Verschwörungsmythen - das LKA BW startet Präventionsoffensive an allen Universitäten und Hochschulen im Land

Stuttgart

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel hat die Polizei einen starken Anstieg von antisemitischen Straftaten registriert. Insbesondere an alltäglichen Orten sind Jüdinnen und Juden vermehrt von antisemitischen Vorfällen betroffen. So nimmt auch an Hochschulen der Antisemitismus zu, sei es durch antisemitische Schmierereien oder antiisraelische Propaganda.

Hier knüpft die Aktion des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW) an: Alle Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg wurden in den vergangenen Tagen mit Plakaten und Postkarten zum polizeilichen Präventionsangebot gegen Verschwörungsmythen ausgestattet.

Das Ziel der Aktion: Eine möglichst große Anzahl junger Menschen über Erkennungs - und Radikalisierungszeichen und dahinterstehende Narrative informieren und dafür gewinnen, Zivilcourage zu zeigen und gemeinsam gegen Antisemitismus und Verschwörungsmythen einzustehen.

Auf dem Plakat ist ein Wimmelbild zu sehen, auf dem die Studierenden über sechzig verschwörungsrelevante Hinweise und mögliche Radikalisierungsanzeichen entdecken können. Gemeinsam mit dem Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) hat das LKA BW dieses didaktische Hilfsmittel zur Präventionsarbeit gegen Verschwörungsmythen entwickelt. Es erleichtert den Zugang zu diesem komplexen Thema und lädt zu Diskussionen ein.

Ein QR-Code auf dem Plakat führt auf die Internetseite der bundesweiten polizeilichen Kriminalprävention. Unter www.zivile-helden.de/wimmelbild sind Erklärungen zu allen versteckten Hinweisen sowie Tipps für den zivilcouragierten Umgang mit Verschwörungsmythen zu finden. Auf der Webseite steht außerdem der interaktive Kurzfilm "Chris+Lea", der sich mit Verschwörungsmythen und Antisemitismus auseinandersetzt, zum Mitmachen bereit. Mit ihren Entscheidungen bestimmen die Nutzerinnen und Nutzer den Ausgang des Films. Neben weiterführenden Informationen, bspw. über den Aufbau und die Systematik von Verschwörungsmythen, enthält die Webseite eine Aufstellung von entsprechenden Beratungsstellen.

Das DIN-A1-Plakat kann über das Medienportal des ProPK auf www.polizei-beratung.de kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden. Gleiches gilt für die zugehörige Postkarte, die das Wimmelbild bewirbt und per QR-Code zur Auflösung, Bestellmöglichkeiten, Tipps zum Umgang mit Verschwörungserzählungen und den interaktiven Videos verlinkt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- Kampagne Zivile Helden: www.zivile-helden.de

- Interaktiver Film "Chris + Lea": www.zivile-helden.de/verschwörungsmythen

- Tipps zum zivilcouragierten Umgang mit Verschwörungsmythen: www.zivile-helden.de/verschwoerungsmythen/tip ps-fuer-den-umgang-mit-verschwoerungstheorien/

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell