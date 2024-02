Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Ermittlungsverfahren von Staatsanwaltschaft Stuttgart und LKA BW vor Abschluss - Mutmaßlicher Betrüger mit internationalem Haftbefehl in Argentinien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert

Stuttgart (ots)

Die argentinische Küstenwache nahm am 5. September 2023 einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Betrüger bei der versuchten Einreise in Buenos Aires fest. Der Maßnahme lag ein Ermittlungsverfahren des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart zugrunde.

Dem Beschuldigten wird Betrug im besonders schweren Fall zur Last gelegt. Er soll in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit weiteren mutmaßlichen Mittätern als Hauptverantwortlicher ein Programm einer nicht existenten Firma mit angeblichem Sitz in Hong Kong zum vermeintlichen Aufbau des Vermögens der Kunden erfunden haben. Den Anlegerinnen und Anlegern sei nach einer Einmalzahlung in Höhe von 2.000 EUR bis 6.000 EUR nach 15 Jahren ein Renditeergebnis von bis zu 600.000 EUR in Aussicht gestellt worden.

Es besteht der Verdacht, dass dadurch von Juni 2015 bis Dezember 2015 über 500 Kapitalanlegende über die Werthaltigkeit der vermeintlichen Investition getäuscht, zur Zahlung bewogen und in Höhe von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro geschädigt wurden.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte die Auslieferung des 59 Jahre alten Beschuldigten. Der Hauptbeschuldigte wurde zwischenzeitlich unter Mitwirkung des LKA BW im Rahmen internationaler Rechtshilfe nach Deutschland ausgeliefert, wo er sich in Untersuchungshaft befindet. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

