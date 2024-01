LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Stuttgart, des PP Ulm und des LKA BW: Festnahmen und Sicherstellung von Waffen und Betäubungsmitteln im Zusammenhang mit den Schussabgaben im öffentlichen Raum

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Im Zuge fortlaufender Ermittlungen im Zusammenhang mit den Schussabgaben im Großraum Stuttgart hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) drei weitere Männer festgenommen. Zwei der Beschuldigten, ein 21-Jähriger Deutscher und ein 20-Jähriger Deutscher, gehören mutmaßlich einer der wegen Gewalttaten im öffentlichen Raum auffälligen rivalisierenden Gruppen an. Der dritte Angehörige des Trios, ein 19-jähriger Mann mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit trat in diesem Zusammenhang bislang noch nicht in Erscheinung.

Bei den Durchsuchungen in den im Alb-Donau-Kreis gelegenen Wohnungen der Beschuldigten wurden zwei Schreckschusswaffen, scharfe Munition, mehrere Messer, digitale Speichermedien und Betäubungsmittel sichergestellt. Derzeit werden einige der beweiserheblichen Gegenstände beim LKA BW kriminaltechnisch untersucht.

Die drei Männer wurden am 24. Januar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten gewerbsmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Seit Beginn der Straftatenserie im Februar 2023 arbeitet die Ermittlungskooperation des LKA BW mit den Polizeipräsidien Stuttgart, Reutlingen, Ludwigsburg, Ulm und Aalen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart weiterhin mit Hochdruck daran, die Ereignisse im Zusammenhang mit den Schussabgaben im öffentlichen Raum lückenlos aufzuklären. Die Ermittlungen dauern an.

