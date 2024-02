Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg: Durchsuchungen und Festnahme in Schwäbisch Gmünd

Stuttgart (ots)

Im Zusammenhang mit den Schussabgaben im Großraum Stuttgart durchsuchten am 9. Februar 2024 Polizeikräfte die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen im Raum Schwäbisch Gmünd und Heilbronn.

Eine der Durchsuchungen richtete sich gegen einen 28-Jährigen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem 25-Jährigen eine Handgranate in den Raum Schorndorf transportiert und dort neben einer Bundesstraße versteckt zu haben. Ein 55-Jähriger steht im Verdacht, diese Handgranate zuvor besessen zu haben. Unmittelbar nach dem Auffinden der Handgranate im Januar wurde diese durch den Entschärferdienst des Landeskriminalamts Baden-Württemberg gesichert und unschädlich gemacht.

Umfangreiche Ermittlungen sowie kriminaltechnische Maßnahmen führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Die 25- und 55-Jährigen befinden sich bereits in anderer Sache in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung wurden mehrere digitale Speichermedien beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 28-Jährige Deutsche am 9. Februar dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl aufrechterhielt und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Die weitere Durchsuchung erfolgte im Zusammenhang mit der Schussabgabe vom 23.10.2023 in Schorndorf-Weiler (siehe Pressemitteilung vom 25.Oktober 2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5634493) bei einem 29-Jährigen. Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder auf freien Fuß entlassen.

Die 25-, 28- und 29-jährigen Tatverdächtigen werden den gewaltbereiten multiethnischen Gruppierungen zugerechnet, die sich seit Mitte 2022 gewalttätige Auseinandersetzungen im Großraum Stuttgart liefern.

