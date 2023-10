Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hasselbach (ots)

In der Kölner Straße in Hasselbach kam es am gestrigen Nachmittag, 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Fahrer eines Seat missachtete an der Einmündung zur Mehrbachstraße die Vorfahrt der die B8 befahrenden Skoda-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die 22-jährige Fahrerin des Skoda wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell