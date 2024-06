Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In Wohnung eingestiegen + Falsche Polizeibeamte machen Beute

Gießen (ots)

Lollar: In Wohnung eingestiegen

Zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr stieg am Dienstag (4.6.) ein Unbekannter in Salzböden in eine Wohnung ein. Dazu nutzte er einen günstigen Moment und begab sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge über eine unverschlossene Haustür in die Wohnräume in der Talstraße. Er erbeutete Schmuck und entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Falsche Polizeibeamte machen Beute

Der Schock saß tief: Der Name Gießener Seniorin, die im östlichen Stadtgebiet lebt, sei laut Anrufer auf einer Liste entdeckt worden, die festgenommene Einbrecher mitführten. Am Telefon schildert der angebliche Kriminalbeamte ausführlich, dass man die 79-Jährige nun schützen müsse. Dazu werde man deren Wertsachen "in amtliche Verwahrung" nehmen, um sicherzugehen. Das Gespräch erstreckte sich über mehrere Stunden, schamlos spielten die Betrüger mit Angst und Emotionen ihres Opfers. Letztlich übergab die Seniorin am Dienstagabend (4.6.) Schmuck im Wert von etwa 20.000 Euro und weitere Gegenstände an einen unbekannten Abholer.

Trickdiebe sind kreativ und bedienen sich verschiedenster Legenden, um ihre Opfer zu täuschen. Sie versuchen aktuell u.a. mit der beschriebenen Masche, Wertgegenstände ihrer Opfer zu ergaunern.

Um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden, empfiehlt die Polizei: - Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Seien Sie skeptisch: Die Polizei wird sie niemals telefonisch zu persönlichen Vermögenswerten befragen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

