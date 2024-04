Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mutter und Kind glücklich vereint

Meiningen (ots)

Am 19.04.2024 gegen 12:00 Uhr bat eine 35-jährige Meiningerin die Rettungsleitstelle des Landkreises Schmalkalden-Meiningen um Hilfe.

Hintergrund war ihr 8 Monate altes eingeschlossenes Kind in ihrem Fahrzeug in Meiningen. Die Frau setzte das Kind in ihren PKW und gab diesem den Schlüssel in die Hand zum Spielen, während Sie um das Fahrzeug herum ging, um sich auf den Fahrersitz zu setzen. In diesem Moment verschloss das Kind das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel, welcher sich ebenfalls an dem Schlüsselbund befand.

Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr schlugen letztendlich die Seitenscheibe des PKW ein und konnten Mutter und Kind somit wieder vereinigen. Der Mutter war dies eine Lehre und glücklicher Weise wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell