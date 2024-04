Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: berauscht mit dem Auto gegen eine Hauswand gefahren

Suhl (ots)

Am frühen Morgen des 21.04.2024 befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Seat die B281 in der Ortslage Sachsenbrunn aus Schirnrod kommend. In einer Linkskurve kam der 21-Jährige aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er zwei Verkehrszeichen, durchbrach eine Hecke und Gartenzaun und kollidierte letztendlich mit der Hauswand des dortigen Wohnhauses. Die Hauswand durchbrach der 21-Jährige mit seinem Pkw. Aufgrund der Wucht des Aufpralles verletzte sich der 21-Jährige schwer. Der Grund warum sich der Unfall ereignete, ist schnell gefunden. Die Polizeibeamten vor Ort stellten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Haus stark beschädigt. Weiterhin wurde ein Pkw VW, welcher in der Garage des Hauses geparkt war, ebenfalls stark beschädigt, da die Balken in die Garage gedrückt wurden. Am Haus und Pkw entstand ein geschätzter Schaden von mindestens 130.000 Euro. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 10.000 Euro. Eine Statikerin muss das Haus begutachten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell