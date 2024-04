LPI-SHL: Übernachtung bei der Polizei nach exhibitionistischer Handlung

Suhl (ots) - In der Zeit vom 18.04.2024, 21:05 Uhr und dem 19.04.2024, 06:05 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Firma Am Trockenbach 3 in Hildburghausen ein Verkehrsunfall. Hierbei ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Fahrzeug des 59-Jährigen Geschädigten gefahren und hat dieses beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Geschädigten ist ein Schaden von ca. 2500 Euro entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

