POL-WI: Geschlagen und Handy abgenommen +++ Einbrecher zugange +++ Steinewerfende Kinder gesucht +++ Motorrad entwendet +++ Grundschule von Einbrechern heimgesucht +++ Unfall unter Alkoholeinfluss

1. Geschlagen und Handy abgenommen - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Adolfsallee, Samstag, 18.05.2024, 21:00 Uhr

(he)Am vergangenen Samstag wurde eine 21-jährige Wiesbadenerin von einem gleichaltrigen Mann in der Adolfsallee geschlagen. Weiterhin nahm der Täter dem Opfer das Handy weg. Den Angaben der Geschädigten zufolge trafen sich die zwei Personen gegen 21:00 Uhr in der Adolfsallee. Während eines Streitgespräches habe der 21-Jährige dann sein Gegenüber geohrfeigt und das Handy entrissen. Als er sich nun vom Tatort entfernte, sei ihm die Frau gefolgt und habe ihn zur Rede gestellt. Daraufhin sei sie erneut geschlagen worden. Von der hinzugerufenen Polizei wurde der Wiesbadener vorübergehend festgenommen. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte die Ursache des Streits in der früheren Bekanntschaft der zwei Beteiligten liegen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Vorfall.

2. Schmuck im Visier von Einbrechern,

Wiesbaden, Schöne Aussicht, Donnerstag, 16.05.2024, 08:00 Uhr bis Montag, 20.05.2024, 18:00 Uhr

(fh)Über die zurückliegenden Tage haben Einbrecher in der Straße "Schöne Aussicht" in Wiesbaden zugeschlagen und dabei hochwertigen Schmuck und Uhren entwendet. Zwischen Donnerstagmorgen und Montagabend nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner im ersten Obergeschoss aus und stiegen auf bislang unbekannte Art und Weise in deren Wohnung ein. Aus einem der Zimmer nahmen sie mehrere Uhren und diverse Schmuckgegenstände an sich und suchten mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Steinewerfer beschädigen fahrendes Auto, Wiesbaden, Autobahn 66/Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 18.05.2024, 19:37 Uhr

(fh)Am Samstagabend warfen Kinder von einer Autobahnbrücke in Wiesbaden Steine auf die Fahrbahn und beschädigten so ein Fahrzeug. Um 19:37 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer mehrere Kinder, die sich auf einer über die A 66 laufenden Brücke im Bereich Erich-Ollenhauer-Straße aufhalten und von dort Steine herunterschmeißen würden. Nur kurz darauf meldete sich der Fahrer eines schwarzen VW Golf bei der Polizei, da sein Fahrzeug tatsächlich in dem Bereich von einem Stein getroffen worden war. Es wies ein Loch in der Frontscheibe auf, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Zeugen oder die Erziehungsberechtigten der Kinder, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 bei der Autobahnpolizei zu melden.

4. Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Wiesbaden, Dotzheimer Straße Montag, 20.05.2024 18:30 Uhr - Dienstag, 21.05.2024, 00:15 Uhr

(ew) In der Dotzheimer Straße in Wiesbaden hatten es Unbekannte in der Nacht vom Montag auf Dienstag auf ein Motorrad abgesehen. Das orangefarbene Kraftrad der Marke KTM wurde am Montagabend von seinem Besitzer ordnungsgemäß, mittels Lenkradsperre gesichert, in der Tiefgarage eines Supermarktes abgestellt. An dem Fahrzeug war zuletzt das amtlichen Kennzeichen WI-FK 3 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Grundschule von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße Freitag, 17.05.2024, 13:00 Uhr bis Dienstag 21.05.2024, 05:45 Uhr

(ew)In der Wilhelm-Dietz-Sraße wurde im Verlauf des Dienstags ein zur Grundschule gehörender Container von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen gewaltsam ein am Container angebrachtes Schloss auf, entwendeten eine Musikanlage im Wert von zirka 3.000 Euro und ergriffen dann fußläufig die Flucht in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Wiesbaden, Erbenheim, Flughafenstraße/B455 Montag,20.05.2024, 06:30 Uhr

(ew) Am frühen Montagmorgen wurde ein 26 Jahre alter VW-Fahrer bei einem Unfall auf der Flughafenstraße schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Fahrzeug gegen 06:30 Uhr auf der B455 unterwegs, als ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer augenscheinlich eine rote Ampel missachtete und dabei mit dem Volkswagen zusammenstieß. Ersten Ermittlungen zufolge, stand der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zudem musste der 26 Jahre alte VW-Fahrer aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 49.000 Euro geschätzt.

