POL-WI: Schockanrufer scheitern +++ Einbrecher in Wiesbaden zugange +++ Falscher Handwerker entwendet Geldbörse

1. Schockanrufer scheitern,

Wiesbaden, 14./15.05.2024

(he)In den vergangenen Tagen kam es in Wiesbaden zu sogenannten Schockanrufen, bei denen gewissenlose Täter meist lebensältere Opfer versuchen um ihr Erspartes zu bringen. Bis dato wurden der Polizei zwei Vorfälle gemeldet, bei denen es glücklicher Weise zu keinem Vermögensschaden kam. In beiden Fällen wurde den ausgesuchten Opfern am Telefon erklärt, dass die Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution von 28.000 Euro zu hinterlegen sei. Als einer der Angerufenen erwiderte, dass er nicht über so viel Bargeld verfüge, entgegnete der Betrüger am Telefon, dass man den Betrag auch mittels Schmuckes oder Gold abgelten könne. Dies kam dem ausgesuchten Opfer doch sehr merkwürdig vor. Als er nun seinen Sohn von dem Sachverhalt berichten wollte, wurde das Telefonat beendet. Die Betrüger spielen bei dieser Art von Anrufen immer mit den Ängsten der Opfer und setzen auf deren uneingeschränkte Hilfsbereitschaft gegenüber Verwandten und Bekannten! Durch die zunächst beängstigende Nachricht soll Stress erzeugt und ein klares, reflektiertes Denken verhindert werden. Schenken Sie solchen Geschichten keinen Glauben. Weder die Polizei noch andere Behörden werden telefonisch von Ihnen die Bezahlung eines Geldbetrages, ganz egal aus welchem Grund, fordern. Und eine Übergabe auf der Straße kann natürlich ebenfalls niemals rechtens sein. Beenden Sie solche Telefonate sofort; ansonsten haben Sie schlechte Karten, sich aus den Psychospielchen der Täter wieder zu befreien. Rufen Sie selbst mit der Ihnen bekannten Nummer die Angehörigen an, denen Sie angeblich helfen sollen. Dann werden Sie schnell feststellen, dass keine Notlage vorliegt! Weitere Informationen zu verschiedensten Betrügereien finden sie unter www.polizei-beratung.de

2. Einbrecher in Wiesbaden zugange,

Wiesbaden, Kirchgasse/Gneisenaustraße/Moritzstraße, Dienstag, 14.05.2024 bis Mittwoch, 15.05.2024

(fh)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Wiesbaden zu drei Einbrüchen in gewerbliche Objekte. In der Moritzstraße brachen Einbrecher mit einem Werkzeug die Schiebetür einer Bäckerei auf, gelangten auf diesem Wege in den Verkaufsraum und durchwühlten den Kassenbereich. Ob etwas gestohlen wurde kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Ebenfalls in der Wiesbadener Innenstadt, hier in der Kirchgasse, brachen zwei Einbrecher gegen 03:00 Uhr in einen Süßwarenladen ein, indem sie gewaltsam die Eingangstür öffneten, um den Laden zu betreten. Aus diesem wurden Bargeld, Süßigkeiten und eine Tasche gestohlen. Der Dritte Einbruch ereignete sich im Westend in der Gneisenaustraße. Das aufgesuchte Objekt war diesmal ein Antiquitätenladen. Die Einbrecher knackten das Schloss der Haupteingangstür, durchwühlten den Kassenbereich und entwendeten Armbanduhren und Münzgeld, ehe sie die Flucht antraten. Zu dem Einbruch in den Süßwarenladen liegen Beschreibungen von zwei Tatverdächtigen vor. Es soll sich um zwei Männer gehandelt haben. Einer war mit einem schwarzen Trainingsanzug mit glitzernden Streifen, Nike-Turnschuhen, einer Armbanduhr, einer schwarzen Bauchtasche und einem dunklen Ring am Ringfinger bekleidet. Er hat dunkle Augenbrauen. Sein Begleiter trug einen dunklen Kapuzenpullover und generell dunkle Kleidung.

In allen drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Falscher Handwerker entwendet Geldbörse, Wiesbaden-Biebrich, Semmelweisstraße, Dienstag, 14.05.2024, 13:25 Uhr

(he)Am vergangenen Dienstag wurde eine Seniorin aus der Semmelweisstraße Opfer eines Trickdiebes, welcher sich als Handwerker ausgab. Der Mann klopfte gegen 13:25 Uhr mehrfach an der Wohnungstür der Geschädigten und erklärte dann, dass im Haus der Aufzug defekt sei und er dringend in der Wohnung der Dame an die Stromverteilung müsse. Im Glauben das Richtige zu tun, ließ die Mieterin den Fremden an den Sicherungskasten, welcher in einem Abstellraum der Wohnung hängt. Leider stand dort auch ihre Handtasche mitsamt der Geldbörse. Im Nachgang wurde dann festgestellt, dass die Geldbörse verschwunden war. Mit dieser mehrere persönliche Dokumente, Bankkarten und Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Der mutmaßliche Dieb sei Mitte 30, 1,85-1,90 Meter groß und habe blonde Haare bis zu den Ohren. Weiterhin sei er auffallend schlank und habe eine graue Jacke sowie rote Schuhe getragen. Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Handwerker zu sein und dringend etwas reparieren müsse oder Fremde beispielsweise einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser von Ihnen möchten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

