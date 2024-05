Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei - Zeugen gesucht +++ Hochzeitskorso nötigt und gefährdet Verkehr auf Autobahn +++

Wiesbaden (ots)

1. Hochzeitskorso nötigt und gefährdet Verkehr auf Autobahn, Hochheim, Bundesautobahn 671, Samstag, 11.05.2024, 17:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag hat ein Hochzeitskorso den Verkehr auf der A 671 gefährdet und andere Verkehrsteilnehmer genötigt. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei gegen 17:00 Uhr circa 20 hochwertige Fahrzeuge eines Hochzeitskorsos, die auf der A 671 zwischen dem Mainspitzdreieck und Wiesbaden den Verkehr ausbremsen und dann wilde Fahrmanöver durchführen würden. Kurz darauf seien die Teilnehmer des Korsos sogar auf dem Standstreifen zum Halten gekommen und teilweise ausgestiegen. Besonders auffällig soll ein Audi RS6 mit Darmstädter Kennzeichen gewesen sein. Im Verlauf der A 671 soll der Verkehr mehrfach komplett bis zum Stillstand ausgebremst worden sein. Weitere Meldungen über die grob verkehrswidrige Fahrweise der Fahrzeuge erreichten die Polizei auf dem Weg nach Wiesbaden über Erbenheim bis zum Biebricher Schloss. Dort konnten Streifen den Hochzeitskorso schließlich kontrollieren. An den Fahrzeugen hingen auffällige marokkanische Fahnen, die teilweise die Kennzeichen bedeckten. Vor Ort war auch der von Zeugen besonders beschriebene Audi. Die Polizei stellte die Identitäten der Beteiligten fest und sprach die Fahrer auf ihr Verhalten an. Offensichtlich ohne Unrechtsbewusstsein wurde den Beamten von Teilen der Hochzeitsgesellschaft mit "Man heiratet doch nur einmal im Leben" geantwortet. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell