Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede (Ruhr) - Firmeneinbruch

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Montag, 01.04.2024, gegen 00:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Firmengebäude eines metallverarbeitenden Betriebes in der Straße Westerhaar in Wickede (Ruhr). Bisher unbekannte Täter lösten zunächst die Verbindungen eines Zaunelements um auf das Firmengelände zu gelangen. Anschließend verschafften sich die Täter mittels eines Schneidwerkzeugs Zugang zur Fabrikhalle. Ob etwas aus der Halle entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (bs)

