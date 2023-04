Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: mehrere Diebstähle aus Pkw - Polizei bittet um Mithilfe

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag 10.04.2023, auf Dienstag, 11.04.2023, öffnete ein Unbekannter einen braunen Kia und entwendete den Fahrzeugschein des Kias. Der Kia stand unverschlossen in Höllstein in der Brühlstraße. In der gleichen Nacht wurden in Steinen in der Neumattstraße aus einem unverschlossenen Mazda zwei Geldbörsen sowie ein Hartschalenkoffer entwendet. Der Hartschalenkoffer konnte in einer Hecke in der Albert-Schweitzer-Straße wieder aufgefunden werden. Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 11.04.2023, auf Mittwoch, 12.04.2023, wurde abermals in Höllstein aus einem grauen Opel eine Sonnenbrille und ein Taschenmesser entwendet. Der Opel war ebenfalls nicht verschlossen und stand im Teichweg. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970-250, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich im Erfolgsfall mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

