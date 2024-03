Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auffahrunfall- mit zwei veletzten Personen

Soest (ots)

Am Samstagabend (30.03.), gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Warstein mit seinem PKW VW Golf die B475 in Fahrtrichtung Lippetal. Auf Höhe der Kreuzung B475/Overweg zeigte die Ampel rot und er hielt mit seinem PKW vor der dortigen Haltelinie. Zeitgleich näherte sich von hinten eine 19-jährige Frau aus Marl mit ihrem PKW Peugeot 208. Da die Frau versuchte das Navi an ihrem PKW einzustellen, war sie abgelenkt und fuhr ungebremst auf den VW Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Personen verletzt und mussten zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der 19-jährigen Frau festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. In diesem Zusammenhang wurde eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein von der Polizei sichergestellt. (bs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell