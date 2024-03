Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - bei Alleinunfall schwer verletzt - Motorrad fährt gegen Bordstein

Lippstadt (ots)

Eine kurzfristige Unachtsamkeit eines 22-jährigen Lippstädters führte offensichtlich am Samstagabend (30.03.), gegen 22.15 Uhr, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall am Konrad-Adenauer-Ring. Als sich der Lippstädter während der Fahrt in Richtung Unionstraße nach hinten umschaute, geriet er mit seinem Krad in einer leichten Linkskurve gegen den rechten Bordschein und überschlug sich. Hierbei zog sich der junge Mann eine schwere Verletzung an der Schulter zu, welche stationär in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Der Sachschaden an dem Krad beläuft sich auf ca. 3000 EUR. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell