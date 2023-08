Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrfache Rollerdiebstähle in Bitburg

Bitburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 08.08.2023, auf Mittwoch, 09.08.2023, kam es in Bitburg zu zwei Fällen von Rollerdiebstahl. Neben einem Roller in der Weiherstraße 12 wurde auch an der Anschrift Adrigstraße 8 ein Roller der Marke Rex, vor dem Haus entwendet.

Die Polizei Bitburg bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können um Mithilfe. Darüber hinaus empfiehlt sie Besitzern von Rollern oder Mofas derzeit besonders aufmerksam zu sein und ihre Fahrzeuge gegen Wegnahme besonders zu sichern.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell