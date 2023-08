Darscheid (ots) - Im Zeitraum 07.08.2023 bis 08.08.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Naturerlebniszentrum in Darscheid. Hier versuchten sie durch Aufhebeln in mehrere Gebäude einzudringen, ließen sodann aber aufgrund guter Sicherung des Gebäudes hiervon ab. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr