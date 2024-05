Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gewerblicher Einbruch +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ Alkoholisiert und aggressiv +++ Jugendfußballer geraten in Streit +++ Vandalen beschädigen Pkw +++ Diebstahl aus Fahrzeug

Wiesbaden (ots)

1. Gewerblicher Einbruch,

Wiesbaden-Delkenheim, Hauptwache, Mittwoch, 08.05.2024, 17.00 Uhr bis Freitag, 10.05.2024, 5.10 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen brachen Einbrecher ein Wertgelass in einem Betrieb in Wiesbaden auf und entwendeten Bargeld.

Die Einbrecher nutzten die feiertagsbedingte Abwesenheit des Personals und stiegen im Tatzeitraum über die Werkshalle in den bungalowähnlichen Anbau des Betriebes in der Straße "Hauptwache", der als Bürogebäude dient, ein. In einem der Büroräume fanden die Täter ein in einen Schrank verbautes Wertgelass vor und hebelten dieses auf. Mit einem Bargeldbetrag von über 200 EUR entkamen die Diebe unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Versuchter Wohnungseinbruch,

Wiesbaden-Mitte, Goldgasse, Sonntag, 12.05.2024, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

(mb)Am Sonntagmorgen versuchten Einbrecher in eine Wohnung in Wiesbaden zu gelangen, scheiterten aber an der Tür.

Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr betraten die Täter das Mehrfamilienhaus in der Goldgasse und begaben sich an die Tür einer im zweiten Stock gelegenen Wohnung. Nun versuchten die Kriminellen die Tür aufzuhebeln, welche allerdings standhielt. Als der anwesende Anwohner seine Wohnung verlassen wollte, stellte er die Beschädigungen fest. Der Sachschaden wird in einer Höhe von 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Alkoholisiert und aggressiv,

Wiesbaden-Südost, Konrad-Adenauer-Ring, Samstag, 11.05.2024, 4.45 Uhr

(mb)Aufgrund seines aggressiven Verhaltens im alkoholisierten Zustand landete ein 25-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Wiesbaden zunächst im Polizeigewahrsam und anschließend im Krankenhaus.

Gegen 2.40 Uhr kam es in einer städtischen Gemeinschaftsunterkunft zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Unbeteiligte trennten beide und riefen die Polizei hinzu. Da sich der alkoholisierte Aggressor auch in Beisein der Polizei nicht beruhigen ließ und seinem Kontrahenten mit körperlichen Übergriffen drohte, wurde dieser zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Nach der Untersuchung durch einen Arzt begann der Mann, sich in der Zelle selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf gegen die Wand stieß. Auf dem Weg zu dem daraufhin verständigten Rettungswagen biss der Festgenommene einem Polizisten in die Hand. Da er zudem im Rettungswagen um sich spuckte, wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Im Krankenhaus fand die medizinische Versorgung und eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme bei dem Festgenommenen statt. Die Verletzung des Polizeibeamten erfolgte ebenfalls im Krankenhaus. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt in diesem Fall.

4. Jugendfußballer gerieten in Streit,

Wiesbaden-Nordost, Lahnstraße, Sonntag, 12.05.2024, 19.25 Uhr

(mb)Auf dem Sportplatz in der Lahnstraße ist es am Sonntagabend im Rahmen eines Jugendfußballspiels zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Polizei wurde gegen 19.25 Uhr eine Schlägerei auf dem Fußballplatz gemeldet, woraufhin zwei Streifen vor Ort fuhren. Beim Eintreffen der Polizei war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es nach einem Foulspiel zu einem Streit zwischen den beiden Spielern gekommen sein, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte und dann eine Rudelbildung weiterer Spieler zur Folge hatte. Beide Kontrahenten trugen leichte Verletzungen davon. Dennoch war das Spiel für die beiden zu Ende, da sie vom Schiedsrichter jeweils eine rote Karte erhielten. Das Haus des Jugendrechts ermittelt nun gegen die zwei wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

5. Vandalen beschädigen Pkw,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Blücherstraße, Samstag, 11.05.2024, 20.25 Uhr

(mb)Ein auf einem Parkplatz in Wiesbaden abgestellter PKW wurde am Samstagabend von Unbekannten erheblich beschädigt.

Gegen 20.25 Uhr wurden zwei Personen in der Blücherstraße dabei beobachtet, wie sie sich an einem weißen Pkw der Marke "VW" vergingen. Bevor die Polizei eintraf, flüchteten die beiden in Richtung Klarenthaler Straße und konnten nicht mehr festgenommen werden. An dem Fahrzeug wurde ein Außenspiegel abgetreten, die Fahrerscheibe zerkratzt, die Rücklichter zerstört und alle vier Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Die beiden männlichen Täter waren dunkel gekleidet. Ein Täter trug einen schwarzen maskenähnlichen Gegenstand, um sein Antlitz zu verschleiern. Der andere hatte eine pinke Kapuze auf. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Diebe erbeuten Umhängetasche,

Wiesbaden-Mitte, Rheinstraße, Freitag, 10.05.2024, 15.50 Uhr

(mb)Während eines Reifenwechsels wurde aus dem Fahrzeug eines Wiesbadeners am Freitagmittag eine Umhängetasche mit Bargeld gestohlen.

Als der Fahrer eines schwarzen Ford Galaxy an der roten Ampel im Kreuzungsbereich Rheinstraße/Bahnhofstraße stand, wurde er von einer Dame darauf aufmerksam gemacht, dass sein rechter Hinterreifen platt sei. An Ort und Stelle begann der Wiesbadener mit dem Reifenwechsel, musste allerdings danach feststellen, dass die Fahrertür geöffnet war und seine Umhängetasche mit diversen Karten, Ausweisen, Schlüsseln und Bargeld in der Zwischenzeit entwendet worden war. Auffällig war, dass der Fahrzeugführer die Dame, die ihn ansprach, bereits zuvor in einem Geldinstitut in der Wilhelmstraße sah, als er das Geld abhob. Die asiatisch aussehende Frau war circa 40 Jahre alt, circa 1,65 m groß und schlank. Sie trug eine Brille, ein blaues Oberteil und eine schwarze Hose und hatte schulterlange schwarze Haare. Der männliche Begleiter der Dame in der Rheinstraße war circa 35 Jahre alt, circa 1,70 m groß, hatte kurze schwarze Haare und ebenfalls ein asiatisches Aussehen. Er war mit einem weiß-blauen Hemd und blauer Jeans bekleidet. Ob die beiden Personen mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, bedarf der weiteren Ermittlung. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

