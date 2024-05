Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raub in Grünanlage +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Diebstahl von PKW-Reifen +++ Diebstahl von E-Scooter +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wiesbaden (ots)

1. Raub im öffentlichen Raum,

Wiesbaden, Kronprinzenstraße/Herbertanlage, Dienstag, 07.05.2024, 15:30 Uhr

(cw)Zu einem Raub kam es Dienstagnachmittag in der Herbertanlage in Wiesbaden. Dabei wurden Pfefferspray und Messer eingesetzt.

Ein 21-jähriger Mann aus Wiesbaden war zu Fuß unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann ansprach und aufforderte, sein Handy herauszugeben. Nachdem der 21-Jährige dies verweigerte hatte, griff der unbekannte Täter nach einem Messer, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen und schlug dem 21-Jährigen ins Gesicht. Durch den Schlag ließ der Geschädigte sein Handy fallen, welches vom Schläger aufgenommen wurde. Als der 21-Jährige sein Mobiltelefon ergreifen wollte, griff ihn der Täter zusätzlich mit einem Pfefferspray an und verletzte ihn. Anschließend floh er mit seiner Beute. Nach Angaben des 21-Jährigen soll der Täter ca. 23 Jahre alt, ungefähr 175-180cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Er wird als südländisch aussehend mit hellerer Haut und schwarzen Haaren beschrieben. Er sei dunkel bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Sonnenberg, Adalbert-Stifter-Straße, Samstag, 04.05.2024 bis Dienstag, 07.05.2024

(cw)Zwischen Samstag und Dienstagmittag war ein Haus in der Adalbert-Stifter-Straße in Wiesbaden Ziel unbekannter Täter.

Mit roher Gewalt brachen die unbekannten Personen ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf. Nachdem die Täter das Haus betreten hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume. Vermeintlich ohne Beute verließen sie anschließend das Haus.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter beim Eindringen deutlichen Lärm verursacht haben. Daher werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, ungewöhnliche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Diebstahl von PKW - Reifen,

Wiesbaden, Dotzheim, Holzstraße, Dienstag, 23.04.2024 bis Dienstag, 07.05.2024

(cw)Bereits zwischen dem 23.04.2024 und dem 07.05.2024 entwendeten Unbekannte von einem Betriebsgelände in der Holzstraße in Wiesbaden alle vier Räder von einem dort abgestellten BMW X5. Über einen Zaun gelangten Unbekannte auf das Firmengelände eines Gewerbebetriebes. Ziel war der dortige abgestellte BMW X5. Nachdem der PKW durch Steine und Bretter "hochgebockt" worden war, montierten die Täter alle vier Reifen des PKW ab. Der Wert der Reifen wird auch ungefähr 2.000 Euro geschätzt.

Obwohl die Tat möglicherweise bereits länger zurückliegt, bittet das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2540 um Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen oder Personen in diesem Zusammenhang.

4. Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug,

Wiesbaden, Hochstättenstraße,Dienstag, 07.05.2024, 17:00 Uhr bis 17:40 Uhr

(cw)Zu einem Diebstahl von einem E-Scooter kam es am Dienstagnachmittag in der Hochstättenstraße in Wiesbaden.

Nur vierzig Minuten ließ ein 16-Jähriger seinen E-Scooter allein, nachdem er ihn gegen 17:00 Uhr ordnungsgemäß an einem Fahrradständer angeschlossen hatte. Als der Jugendliche zurückkehrte, musste er feststellen, dass der E-Scooter entwendet worden war. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen Roller der Marke "Ninebot" mit dem Versicherungskennzeichen 455 - MBZ.

Wer Hinweise zum Verbleib des E-Scooters oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2540 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin,

Wiesbaden, Rheinstraße/Bahnhofstraße,Dienstag, 07.05.2024, 08:05 Uhr

(cw)Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Dienstagmorgen in der Rheinstraße in Wiesbaden. Eine 51-jährige Fußgängerin querte die Fahrbahn an der Kreuzung Rheinstraße/Bahnhofstraße, als gleichzeitig der 32-jähriger Fahrer eines VW Touran von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Rheinstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er die bevorrechtigte Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell