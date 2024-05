Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff auf Rettungskräfte +++ Diebstahl von Gartentüren +++ Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wiesbaden (ots)

1. Angriff auf Rettungskräfte,

Wiesbaden, Taunusstraße, Donnerstag, 02.05.2024, 20:15 Uhr

(cw)Ein Patient hat die Rettungswagenbesatzung eines RTW angegriffen. Die Sanitäter konnten jedoch dem Angriff ausweichen.

Am Donnerstagabend wurde eine Rettungswagenbesatzung in die Taunusstraße in Wiesbaden gerufen, da ein 23-Jähriger Mann auf bewusstlos auf dem Boden lag und auf Ansprache nicht reagierte.

Während die Rettungswagenbesatzung den Mann untersuchte, kam dieser plötzlich zu sich und trat und schlug in Richtung der beiden Sanitäter, die den Angriffen ausweichen und sich in Sicherheit bringen konnten. Mehrere entsandte Polizeitreifen nahmen den Mann vorläufig fest. Da der Mann erheblich alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde er auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

2. Diebstahl von Gartentüren an Schule,

Wiesbaden - Kostheim, Steinern Straße, Mittwoch, 01.05.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 02.05.2024, 05:00 Uhr

(cw)Zwei Zauntore wurden von Unbekannten im Wiesbadener Stadtteil Kostheim vom Gelände einer Schule in der Steinern Straße abmontiert.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Flügeltore einer Grundschule das Ziel von Dieben. Unbekannte schraubten zwei Türen am Zaun der Schule ab und nahmen diese mit. Der Wert der Tore wird mit ca. 5.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, welche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Steinern Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich mit dem 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2240 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, Wiesbaden, Bierstadter Straße, Donnerstag, 02.05.2024, 13:35 Uhr

(cw) Zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden kam Donnerstagmittag in der Bierstadter Straße in Wiesbaden. Ein Kradfahrer wurde dabei verletzt.

Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Bierstadter Straße in Richtung Bierstadt. An der Kreuzung zur Bertha - von - Suttner - Straße kam plötzlich die Fahrerin eines grauen Renault aus einer Nebenstraße und überquerte vor ihm alle Fahrspuren bis auf die Linksabbiegerspur um dann in die Fichtestraße abzubiegen. Der Kradfahrer musste dadurch bremsen und kam zu Fall. Die PKW - Fahrerin fuhr weiter, ohne ihre Pflichten als Beteiligte eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Die Fahrerin kann nur als weiblich mit langen Haaren beschrieben werden. Der Fahrer des Krads wurde leicht verletzt und erstattete später selbstständig Anzeige auf dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden.

Der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls, sich mit der Dienststelle unter der Rufnummer (0611) 345 - 2260 in Verbindung zu setzen.

4. Unfall mit Personenschaden,

Wiesbaden, Loreleiring, Freitag, 03.05.2024, 00:15 Uhr

(cw)Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor in der Nacht auf Freitag ein 19-Jähriger Fahrer in Wiesbaden. Eine Mitfahrerin wurde dabei verletzt.

Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem BMW den Loreleiring in Richtung des Konrad - Adenauer - Rings. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Stein und einen Baum.

Eine 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in eine Wiesbadener Klinik. Der BMW wurde bei dem Verkehrsunfall derart beschädigt, dass aktuell von einem Totalschaden ausgegangen werden muss. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf mehr als 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell