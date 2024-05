Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperverletzung +++ Diebstahl in Einkaufsmarkt +++ Wohnungseinbruch +++ Einbruch in Wohnwagen und Kiosk +++ Teelicht löst Brand aus +++ Verkehrsunfall mit Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Körperverletzung vor Diskothek,

Wiesbaden - Kastel, Peter - Sander - Straße, Mittwoch, 01.05.2024, 06:00 Uhr

(cw)Am Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, waren auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Peter - Sander - Straße im Wiesbadener Stadtteil Kastel zwei Männer in einen Streit geraten. Dieser endete für einen 20-Jährigen im Krankenhaus.

Zunächst waren die Männer im Innenbereich einer Diskothek in einen Streit geraten. Zufällig trafen die beiden nach dem Verlassen der Diskothek auf einem Parkplatz wieder aufeinander. Nachdem man sich zunächst verbal gestritten hatte, wurde der 20-Jährige von dem Unbekannten niedergeschlagen und auch im Gesicht gebissen. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dunkelgrauen PKW. Eine herbeigerufene Rettungswagenbesatzung untersuchte den Mann und lieferte ihn aufgrund seiner Bissverletzungen in ein Krankenhaus ein. Anwesende beschrieben den Täter als ca. 20 Jahre alt, mollig und mit südländischem Erscheinungsbild. Er hatte dunkle, zur Seite gegelte Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit Bluejeans und einem weißen Pullover mit bunter Aufschrift.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2240 zu melden.

2. Einbruch in Einkaufsmarkt - Zigaretten erbeutet, Wiesbaden - Breckenheim, Wallauer Hohl, Mittwoch, 01.05.2024, 01:10 Uhr

(cw)Mit roher Gewalt brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Einkaufsmarkt in Wiesbaden - Breckenheim ein - Zigaretten waren die Beute. Die Täter hinterließen einen hohen Sachschaden.

Gegen 01:10 Uhr drangen unbekannte Personen unter Zuhilfenahme von Werkzeug in den Verkaufsraum des Einkaufsmarktes ein. Dabei beschädigten sie unter anderem die Türen im Eingangsbereich. Im Kassenbereich wurden gezielt Zigaretten und Tabakwaren entwendet. Noch bevor die Polizei eingetroffen war, konnten die Täter unerkannt fliehen. Der Wert der entwendeten Waren ist noch unbekannt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. In Wohnung eingebrochen,

Wiesbaden - Schierstein, Neckarstraße, Dienstag, 30.04.2024, 07:40 Uhr bis 08:05 Uhr

(cw) Eine günstige Gelegenheit nutzten Unbekannte in der Neckarstraße in Wiesbaden - Schierstein aus, um in eine Wohnung einzudringen und Beute zu machen.

Dass ein Bewohner seine Tür vermutlich nur zugezogen und nicht verschlossen hatte, nutzten Unbekannte aus und hatten leichtes Spiel, denn sie drangen in die Wohnung ein und durchsuchten diese. Dabei erbeuteten die Täter Schmuck, Bargeld und Uhren im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, welche in dem Zeitraum in der Neckarstraße verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 bei der Polizei zu melden.

4. Einbruch in Imbiss und Wohnwagen,

Wiesbaden - Kastel, Am Weyer, Dienstag, 30.04.2024, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 02.05.2024, 08:00 Uhr

(cw)Zu einem Einbruch in einen Imbiss und einen Wohnwagen kam es zwischen Dienstag und Donnerstagmorgen in der Straße "Am Weyer" im Wiesbadener Stadtteil Kastel. Vermutlich handelte es sich um die gleichen Täter.

Bereits am Mittwoch wurde das 2. Polizeirevier in Wiesbaden zu einem aufgebrochenen Wohnwagen gerufen. Unbekannte Täter hatte die Tür des Wohnwagens aufgebrochen und diesen durchsucht. Ob Sachen entwendet worden sind, kann noch nicht gesagt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. einhundert Euro.

Donnerstagvormittag wurde erneut eine Streife in die Straße entsandt. Der Mitarbeiter eines dortigen Imbisses stellte fest, dass eine Außentür aufgebrochen worden war. Jedoch waren die Täter nicht weitergekommen und verließen den Imbiss ohne Diebesgut wieder. An der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei vermutet einen unmittelbaren Zusammenhang und bittet daher Zeuginnen und Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich an das 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611)345 -2240 zu wenden.

5. Brand durch Teelicht ausgelöst,

Wiesbaden - Nordost, Sonnenberger Straße, Mittwoch, 01.05.2024, 14:36 Uhr

(cw)Polizei und Feuerwehr rückten Mittwochnachmittag in die Sonnenberger Straße aus. In einem Mehrfamilienhaus wurde ein Brand gemeldet.

Durch ein im Fenster abgestelltes Teelicht entzündeten sich Handtücher in einem Badezimmer. Glücklicherweise entdeckten es die Bewohner noch rechtzeitig und informierten die Feuerwehr. Noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war, half ein Nachbar und konnte mit einem Feuerlöscher den Brand löschen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

6. Verkehrsunfall mit Verletzten

Wiesbaden - Biebrich, Rheingaustraße Dienstag, 30.04.2024, 15:10 Uhr

(cw)Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen kam es Dienstagnachmittag in der Rheingaustraße in Wiesbaden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Ein 46-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel die Rheingaustraße in Richtung Schierstein. In der Nähe der Autobahnbrücke wollte er am rechten Fahrbahnrand einparken und hielt an. Eine 40-jährige Frau mit ihrem Audi hinter dem Opel sah dieses und wollte links über die Gegenspur an dem Opel vorbeifahren. Gleichzeitig kam ihnen jedoch ein 54-jähriger Mann in seinem VW entgegen. Der VW und der Audi kollidierten frontal. Durch den Unfall wurde auch der Opel des 46-Jährigen leicht beschädigt. Die Fahrerin des Audis wurde durch den Unfall leicht verletzt und eine ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Wiesbadener Krankenhaus. Sowohl der VW als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 12.700 Euro.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell