Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Körperverletzung+++Versuchter Wohnungseinbruch+++Diebstahl von Baustelle+++Schwerer Verkehrsunfall+++Person in Brand geraten+++Behördenübergreifender Kontrolltag+++Unfall auf der BAB 3

Wiesbaden (ots)

1. Nach Beleidigungen zugeschlagen,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Montag, 29.04.2024, 21:45 Uhr

(cw) Nachdem man sich in einem Bus gegenseitig beleidigt hatte, setzten zwei Männer ihre Auseinandersetzung später mit den Fäusten fort.

Am Montagabend gegen 21:45 Uhr wurde dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im "Lili" gemeldet. Nachdem die beiden Kontrahenten, ein 18-jähriger Mann aus Mörfelden - Walldorf und ein 46-jähriger Wiesbadener getrennt und befragt worden waren, stellte sich heraus, dass sich beide zuvor in einem Bus beleidigt hatten. Im "Lili" trafen beide Männer zufällig wieder aufeinander und setzten ihre Fäuste ein. Gegen beide Täter sind Ermittlungsverfahren eröffnet worden, anschließend gingen die Männer getrennte Wege.

2. Terrassentür hält stand - Wohnungseinbruchdiebstahl vereitelt, Wiesbaden, Konrad - Arndt - Straße, Montag, 29.04.2024, 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(cw) Die Standhaftigkeit einer Terrassentür verhinderte am Montagmorgen einen Einbruch in ein Reihenhaus. Die Bewohnerin hatte das Haus zuvor verlassen.

Am Montagmorgen zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr nutzen unbekannte Personen die Abwesenheit der Bewohnerin eines Hauses aus und versuchten, über die Terrasse in das Objekt zu gelangen. Die Tür hielt den Aufbruchversuchen stand, sodass die Täter wieder abzogen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Rüttelstampfer von Baustelle entwendet, Wiesbaden - Dotzheim, Langendellschlag, Samstag, 27.04.2024, 12:00 Uhr bis Montag, 29.04.2024, 09:00 Uhr

(cw) Das Wochenende nutzten Unbekannte, um von einer Baustelle einen Rüttelstampfer zu entwenden.

Zwischen Samstag und Montagmorgen betraten Unbekannte eine Baustelle in der Straße "Langendellschlag" in Wiesbaden. Da über das Wochenende keine Arbeiten stattgefunden haben, wurde die Gelegenheit genutzt und ein Rüttelstampfer im Wert von 2.500 Euro entwendet.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor, die Polizei bitte daher um Hinweise. Wer in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem zuständigen 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer, Wiesbaden - Biebrich, Saarstraße / Sylter Straße, Montag, 29.04.024, 10:25 Uhr

(cw)Ein schwerwiegender Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad ereignete sich Montagvormittag an der Einmündung Saarstraße und Sylter Straße in Wiesbaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine schwerverletzte Person ist das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem Radfahrer gegen 10:25 Uhr. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 74-jähriger Wiesbadener mit seinem Fahrrad die Saarstraße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung in die Sylter Straße sei der Fahrradfahrer unvermittelt nach links gefahren. Ein unmittelbar hinter ihm fahrender, 25-jähriger Wiesbadener konnte mit seinem PKW nicht mehr bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer musste schwerverletzt in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Verkehrsunfalls beauftragt. Das Fahrrad und der PKW wurden sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Insbesondere wichtig sind die Angaben des Fahrers oder der Fahrerin, welcher unmittelbar hinter dem PKW und dem Fahrrad gefahren ist. Hinweise richten Sie bitte an den Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2260.

5. Person erleidet durch Unfall Verbrennungen, Wiesbaden, Gustav - Stresemann - Ring, Montag, 29.04.2024, 17:45 Uhr

(cw)Eine Zigarette war die Ursache für einen Unfall. Ein Mann entzündete sich auf einem Gehweg selbst und verletzte sich schwer.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden am Montagabend die Landespolizei und die Rettungsdienste der Stadt Wiesbaden entsandt. Eine Person sollte sich angezündet haben. Beim Eintreffen der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienste bereits eingetroffen und versorgten die Person. Nach Ermittlungen vor Ort wurde schnell klar, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat.

Ein 21-Jähriger hatte an einer Tankstelle Benzin in ein Gefäß, vermutlich eine Gießkanne, gefüllt, um damit einen liegengebliebenen Roller auftanken zu können. Auf dem Weg zu dem Roller zündete sich der Mann eine Zigarette an, worauf Teile der Extremitäten entzündet wurden. Nach einer Erstversorgung in einer Wiesbadener Klinik wurde der Mann in eine Offenbacher Spezialklinik verlegt. Eine Lebensgefahr besteht nicht.

6. Behördenübergreifender Kontrolltag in Wiesbaden, Wiesbaden, Stadtgebiet, Donnerstag, 25.04.2024, 16:00 Uhr bis 23:45 Uhr

(cw) Kontrollkräfte von Landes- und Stadtpolizei, Zoll, Veterinäramt und Steuerfahndung führten am Donnerstagabend im Stadtgebiet Wiesbaden ganzheitliche Kontrollen im Stadtgebiet von Wiesbaden durch. Shishabars und Spielhallen standen dabei im Fokus.

Insbesondere die Einhaltung von Auflagen und rechtlichen Vorgaben wurden dabei kontrolliert. Hier zeigte sich der Vorteil der gemeinsamen Kontrollen, so konnte jede Behörde ihr Fachwissen in die Kontrollen einbringen. Im Laufe des Abends wurden sechs Einrichtungen und 128 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 42 Verstöße festgestellt. Neben Verstößen gegen Hygienerichtlinien wurden insbesondere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten rund um das Glücksspiel geahndet.

Die unterschiedlichen Behörden werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, um die Einhaltung der Auflagen und rechtlichen Voraussetzungen in den verschiedenen Gewerbeobjekten in Wiesbaden zu kontrollieren.

Autobahnpolizei

1. Auffahrunfall mit Verletztem sorgt für Verkehrsbehinderungen, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 30.04.2024, 07:35 Uhr

(wie) Ein Auffahrunfall im Berufsverkehr, bei dem auch eine Person verletzt wurde, hat am Dienstagmorgen für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr auf der A 3 bei Wiesbaden gesorgt. Eine 47-Jährige befuhr mit einem Opel die A 3 in Richtung Frankfurt. Zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz stockte der Verkehr und die vorausfahrenden Fahrzeuge bremsten ab. Dies erkannte die Frau offenbar zu spät und prallte gegen das Heck eines Hyundai, der von einem 42-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Aufprall wurde der Hyundai noch gegen den davor abgebremsten Ford Transit eines 63-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall verletzte sich der Hyundai-Fahrer, weshalb er vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, der Opel und der Hyundai mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu einem erheblichen Rückstau, der sich teilweise bis fast nach Idstein zog. Gegen 09:15 Uhr gab die Autobahnpolizei die Fahrbahn wieder frei. Der Sachschaden wird auf 17.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell