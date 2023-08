Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bäckereifiliale

Eslohe-Bremke (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Eslohe-Bremke zu einem Ein-bruch in eine Bäckereifiliale. Der/die unbekannten Täter verschafften sich gewalt-sam Zutritt zu dem Objekt und brachen in einem Hinterraum der Filiale einen Tresor auf, in dem sie diesen mit einer Trennscheibe aufschnitten. Zudem wurden sämtli-che Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurde Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Meschede, Tel.: 0291-9020-3411.(Kli.)

