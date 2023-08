POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch

Winterberg (ots) - Am Dienstag kam es gegen 07:15 Uhr in Winterberg zu einem Scheunenbrand. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Das in einem Waldstück an der Kreisstraße 52 gelegene Gebäude zwischen Hoheleye und Girkhausen wurde durch den Brand schwer beschädigt. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 entgegen. Rückfragen ...

mehr