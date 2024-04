POL-WI: Exhibitionist an Schule +++ PKW - Fahrer flüchtet vor Polizei +++ Sperrmüll entzündet +++ Unfall mit Personenschaden +++ Unfallflucht

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Exhibitionist in der Nähe eine Schule, Wiesbaden, Geschwister - Scholl - Straße, Donnerstag, 25.04.2024, 12:35 Uhr

(cw) Ein verdächtiger Mann zeigte sich am Donnerstag in der Nähe einer Schule in der Geschwister - Scholl - Straße in Wiesbaden in schamverletzender Weise mehreren Kindern.

Am Donnerstagmittag wurde die Wiesbadener Polizei über einen verdächtigen Mann im Bereich einer Schule informiert, der mit entblößtem Unterkörper im Bereich eines Sportplatzes stand. Sofort entsandte die Polizei mehrere Streifenwagen in den Schulbereich und nahm Kontakt zu den Kindern und deren Eltern auf. Da zwischen der Tat und der Meldung leider mehrere Minuten lagen, konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Von den Kindern selbst und weiteren Zeugen konnte der Täter jedoch beschrieben werden. Die Polizei sucht daher nach einer männlichen Person zwischen 30 und 40 Jahren mit normaler Statur. Der Mann habe dunkle Haare und einen grauen Bart gehabt und sei mit dunkler/grauer Kapuzenjacke, einer beigen/grauen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Der Mann wird als "verlebt" beschrieben.

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere eine Zeugin, die die Person ebenfalls gesehen und andere Personen gewarnt habe, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

2. PKW - Fahrer flüchtet vor Polizeistreife, Wiesbaden, Schwalbacher Straße/Fichtestraße, Freitag, 26.04.2024, 01:41 Uhr

(cw)Ein PKW - Fahrer flüchtete in der Nacht auf Freitag in Wiesbaden vor einer Polizeistreife. Nach einer kurzen Flucht verunfallte er.

Gegen 01:40 Uhr befuhr eine Streife des 1. Polizeireviers in Wiesbaden die Schwalbacher Straße mit Sondersignalen auf dem Weg zu einem Einsatz. In Richtung Rheinstraße bemerkten sie einen roten VW - Golf, der bei Erblicken des Streifenwagens die Geschwindigkeit stark erhöhte, sodass sich die Beamten entschlossen, den Fahrer zu kontrollieren. Der Fahrer des Golfs beschleunigte daraufhin weiter und überfuhr mehrere rote Ampeln und fuhr gegen Einbahnstraßen. Im Bereich der Steubenstraße verloren die Beamten anschließend den PKW aus den Augen. Kurze Zeit später konnten sie jedoch den Golf im Bereich der Fichtestraße wieder erblicken. Als sie sich näherten, stellten sie fest, dass der Fahrer verunfallt war und neben seinem PKW saß.

Der Fahrer, ein 20-Jähriger amerikanischer Staatsbürger, stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Fahrer muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.

Glücklicherweise wurden durch die Fahrweise keine Personen geschädigt oder nach aktuellem Stand gefährdet. Auch der Fahrer wurde nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall trat Öl aus, welches von der Feuerwehr beseitigt wurde. Anschließend musste der Golf abgeschleppt werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro.

3. Sperrmüll entzündet - Brandstiftung,

Wiesbaden - Bierstadt, Liegnitzer Straße, Freitag, 26.04.2024, 01:45 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag brannte in Wiesbaden - Bierstadt auf einem Gehweg abgelegter Sperrmüll. Durch den Brand wurden ein PKW und eine Hecke beschädigt.

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht auf Freitag um 01:45 Uhr in die Liegnitzer Straße in Wiesbaden - Bierstadt alarmiert. Ein Zeuge hatte auf einem Gehweg Feuerschein und einen Brand bemerkt. Nach Eintreffen stellte die Polizei brennenden Sperrmüll fest. Der Brand war bereits so weit ausgedehnt, dass neben einer Hecke auch ein PKW beschädigt wurde. Aufgrund der Brandentstehung kann eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von 3.500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei erhofft Hinweise aus der Bevölkerung und bitte Zeuginnen und Zeugen, sich an die Polizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 zu wenden.

4. Unfall mit leichtverletzter Person,

Wiesbaden - Südost, Biebricher Allee, Donnerstag, 25.04.2024, 14:25 Uhr

(cw)Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW kam es am Donnerstag auf der Biebricher Allee in Wiesbaden. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt.

Ein PKW - Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag um 14:25 Uhr die Biebricher Allee in Richtung Bahnhof. An einer roten Ampel musste der Fahrer verkehrsbedingt warten. Als die Ampel für den PKW Fahrer grün zeigte, fuhr er an. Ein 15-Jähriges Mädchen überquerte jedoch gleichzeitig eilig die Fahrbahn. Der 47-Jährige Fahrer des PKW konnte nicht mehr bremsen, sodass es zur Kollision kam. Dabei wurde die 15-Jährige leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

5. Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, Wiesbaden - Biebrich, Rheingoldstraße, Dienstag, 23.04.2024, 08:05 Uhr bis Dienstag, 23.04.2024, 13:00 Uhr

(cw) Nach einem Verkehrsunfall flüchtete ein Fahrer oder eine Fahrerin vom Unfallort und verursachte einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Dienstagvormittag kam es in der Rheingoldstraße in Wiesbaden - Biebrich zu einem Verkehrsunfall. Eine unbekannte Person touchierte mit einem Fahrzeug einen geparkten BMW dermaßen, dass es zu einem Sachschaden von ca. 10.000 Euro kam. Anstatt den Verkehrsunfall der Polizei zu melden, entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 -2260 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, dass Verkehrsunfallfluchten keine Bagatellen sind, sondern Straftaten darstellen, die möglicherweise zum Verlust der Fahrerlaubnis führen können.

