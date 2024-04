Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Machen Sie Einbrechern das Leben schwer - Informationsstand zur Einbruchsprävention

Wiesbaden (ots)

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer - Informationsstand zur Einbruchsprävention, Wiesbaden, Klarenthal, Goerdelerstraße 51, Freitag, 03.05.2024, 11 bis 13 Uhr

(da)Am Freitag, den 03.05.2024 bietet die Polizei einen Informationsstand zur Einbruchsprävention in Wiesbaden an. Von 11 bis 13 Uhr können Sie sich in der Goerdelerstraße 51 auf dem Parkplatz eines Supermarktes über die verschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung Ihres Eigenheims informieren. Dazu stehen Ihnen Polizeihauptkommissar Holger Däubner von der Polizeilichen Beratungsstelle und Ihr Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Michael Miernik, Rede und Antwort. Neben der Einbruchsprävention wird es auch Informationen zu gängigen Betrugsmaschen und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen geben. Herr Däubner und Herr Miernik freuen sich auf Ihren Besuch.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell