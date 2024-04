Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Baustellendieb festgenommen +++ Vermisste 82-Jährige aus Wiesbaden tot aufgefunden +++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Baustellendieb festgenommen,

Wiesbaden-Schierstein, Hafenweg, Sonntag, 21.04.2024, 19:50 Uhr

(fh)Am Sonntagabend gelang es der Polizei in Wiesbaden-Schierstein einen Dieb kurz nach seiner Tat festzunehmen. Gegen 19:50 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei darüber, dass er soeben einen Mann beobachtet habe, welcher in den Container einer Baustelle im Hafenweg eingedrungen sei. Sofort wurden Polizeistreifen zur Baustelle entsandt, in deren unmittelbarer Umgebung dann ein 32 Jahre alter Mann angetroffen und festgenommen werden konnte. Er trug beim Eintreffen sogar Diebesgut aus dem Container in Form einer Jacke. Für den Mann ging es zunächst zur Polizeistation, welche er nach Abschluss der Maßnahmen in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder verlassen durfte. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Diebstahls verantworten.

2. Vermisste 82-Jährige aus Wiesbaden tot aufgefunden, Wiesbaden, Montag, 22.04.2024, 15.15 Uhr

(da)Die seit dem Wochenende vermisste 82-jährige Frau aus Wiesbaden ist am Montag tot aufgefunden worden. Mitarbeiter des Seniorenheims entdeckten die Dame am Montag gegen 15.15 Uhr tot auf dem Dach der Einrichtung. Wie und wann die 82-Jährige auf das Dach gelangte, bedarf derzeit noch weiterer Ermittlungen. Bereits am Wochenende hatten umfangreiche Suchmaßnahmen innerhalb und außerhalb der Einrichtung stattgefunden, die Vermisste konnte jedoch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gefunden werden. Wie in allen Vermisstenfällen ist die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen nicht vor.

3. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden-Nordost, Gallileistraße, Montag, 22.04.2024, 08:30 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist in Wiesbaden ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 19-Jährige befuhr mit seiner Maschine die Gallileistraße von der Wilhelminenstraße her kommend. Hierbei kam ihm an unübersichtlicher Stelle eine 32-Jährige in einem Porsche entgegen, die mittig auf der Fahrbahn fuhr. Hierdurch musste der Motorradfahrer abrupt abbremsen und kam zu Fall, wobei der 19-Jährige verletzt wurde. Das Kraftrad fiel gegen den Porsche und einen weiteren Pkw. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte den 19-Jährigen und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf knapp 6.000 EUR schätzt.

