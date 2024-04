POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 82-jähriger Wiesbadenerin

Wiesbaden (ots) - 1. Jugendliche schlagen auf Frau ein, Wiesbaden, Adolfsallee, Sonntag, 21.04.2024, 20:00 Uhr (da)Drei Jugendliche haben am Sonntagabend in Wiesbaden eine Frau angegriffen. Die 23-Jährige ging gegen 20 Uhr in der Adolfsallee an drei Jugendlichen vorbei, als einer von ihnen unvermittelt einen ...

mehr