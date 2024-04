Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autoknacker verschreckt +++ Radfahrer nach Unfall verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Autoknacker verschreckt,

Wiesbaden, Schierstein, Schönaustraße, Dienstag, 23.04.2024, 23.45 Uhr

(da)Im Wiesbadener Stadtteil Schierstein ist am Dienstagabend ein Autoaufbrecher verschreckt worden. Ein Zeuge beobachtete gegen 23.45 Uhr, wie ein Mann in der Schönaustraße mit einer Taschenlampe in einen Kleintransporter leuchtete. Als der Unbekannte daraufhin die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlug und seinen Kopf hineinsteckte, sprach ihn der Zeuge an. Auf frischer Tat ertappt, flüchtete der Dieb über die Schönaustraße in Richtung Freudenberg. Beute konnte er nicht machen. Es blieb bei einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Dieb handelte es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann. Er war etwa 1,80 Meter groß, 90 bis 100 Kilogramm schwer und wurde mit Dreitagebart beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke oder Weste und einer schwarzen Nike-Mütze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. Radfahrer nach Unfall verletzt,

Wiesbaden, Straße der Republik & August-Wolff-Straße, Dienstag, 23.04.2024, 15.10 Uhr

(da)Am Dienstag ereignete sich in Wiesbaden ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 15.10 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem Mazda die Straße der Republik aus Richtung Kasteler Straße kommend in Richtung Rheingaustraße. Nach Zeugenaussagen wollte die 44-Jährige zunächst nach links in die August-Wolff-Straße abbiegen, fuhr dann aber geradeaus weiter. Ein hinter ihr fahrender Audi habe daraufhin eine Vollbremsung durchführen müssen. Ein hinter dem Audi fahrender Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Audi auf. Bei dem Aufprall wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 31-jährigen Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden an Auto und Fahrrad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

