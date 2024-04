Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Versuchtes Tötungsdelikt+++Brand in Gartenhütte+++Körperverletzungen +++Fahrraddiebstähle +++Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl+++Weitere Straftaten nach Verkehrsunfallflucht aufgedeckt+++

Wiesbaden (ots)

1. Frau mit Messer angegriffen und schwer verletzt, Wiesbaden - Biebrich, Samstag, 27.04.2024, 16:45 Uhr

(cw)In Wiesbaden - Biebrich kam es am Samstagnachmittag zu einem Angriff mit einem Messer. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Den Täter nahm die Polizei noch am Tatort fest.

Die Polizei in Wiesbaden wurde am Samstag, um 16:45 Uhr, in eine Kleingartenanlage in der Bernhard - May - Straße gerufen. Dort war es zu einem Streit zwischen einer 64-jährigen Frau und einem 42-jährigen Wiesbadener gekommen. Im Verlauf des Streits griff der 42-Jährige die Frau mit einem Messer an, wodurch die Frau schwer verletzt wurde. Zeugen überwältigten den Täter und Polizeibeamte leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

Der Mann wurde festgenommen, er wurde nach richterlicher Vorführung in eine Fachklinik eingewiesen. Nach notärztlicher Versorgung lieferte ein Rettungswagen die Frau in ein Wiesbadener Krankenhaus ein. Die 42-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

2. Brand in Gartenhütte,

Wiesbaden - Biebrich, Tannenstraße, Freitag, 26.04.2024, 20:01 Uhr

(cw)Ein Feuer in einer Gartenhütte beschäftigte am Freitagabend die Feuerwehr und die Polizei in Wiesbaden - Biebrich. Die Gartenhütte brannte nieder.

Am Freitagabend, kurz nach 20:00 Uhr, meldeten Zeugen der Feuerwehr eine in Brand stehende Gartenhütte. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Gartenhütte bereits im Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 an die Polizei zu melden.

3. Körperverletzung an Bushaltestelle,

Wiesbaden, Rheintalstraße, Freitag, 26.04.2024, 17:43 Uhr

(cw)Ein 53-jähriger Wiesbadener wurde an einer Bushaltestelle in der Rheintalstraße geschlagen, nachdem er mit einem Unbekannten in Streit geraten war.

In einem Bus kam es am Freitagabend, gegen 17:40 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Männern, als ein 53-Jähriger einem unbekannten Mann auf den Fuß getreten war. Nachdem beide in der Rheintalstraße den Bus verlassen hatten, schlug dieser Mann mehrfach den 53-Jährigen ins Gesicht und flüchtete. Der Rettungsdienst lieferte den Mann in ein Wiesbadener Krankenhaus ein. Der Täter wird als ca. 25 Jahre alt, ca. 180 - 190cm groß mit schwarzer Oberbekleidung und dunkler Hose beschrieben. Laut dem Geschädigten soll dieser Mann südländischer Herkunft gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 in Verbindung zu setzen.

4. Körperverletzung in Fußgängerzone,

Wiesbaden, Wellritzstraße, Sonntag, 28.04.2024, 14:50 Uhr

(cw)Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es Sonntagnachmittag in einer Fußgängerzone in Wiesbaden. Ein 44-Jähriger Mann wurde dabei verletzt.

Eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers wurde am Sonntagnachmittag zu einem Kiosk in der Wellritzstraße gerufen, nachdem es dort zu einer Körperverletzung gekommen war. Nach Angaben eines 44-jährigen Mannes sei dieser ins Gesicht geschlagen worden. Die Hintergründe sind jetzt Bestandteil der Ermittlungen. Den Täter beschrieb er als ca. 175cm groß, mit schwarzen Haaren und von kräftiger Gestalt. Der Mann soll eine blaue Jacke und eine blaue Hose getragen haben. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Geschädigten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Hinweise zur Tat nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

5. Diebstähle von Fahrrädern,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 26.04.2024 bis Montag, 29.04.2024, 07:00 Uhr

(cw)Auf Fahrräder - insbesondere hochwertige Pedelecs - hatten es Diebe am Wochenende in Wiesbaden abgesehen. Nicht in allen Fällen hatten sie Erfolg.

Ein in einem Pedelec verbautes Warnsystem verhinderte in der Carl - von Ossietzky - Straße am Freitag, den 26.04.2024 um 23:15 Uhr den Diebstahl des Fahrrads, da der Eigentümer hierdurch gewarnt werden konnte. Als dieser zu seinem Fahrrad kam, flüchtete der Täter. Dieser wird beschrieben als männlich, schlank, ca. 160cm klein und mit dunkler Jacke bekleidet.

In der Erich - Ollenhauer - Straße hielt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Schloss eines Pedelecs einem Aufbruchversuch stand. Zwar wurde das Schloss beschädigt aber der Täter musste ohne das Fahrrad flüchten. Es entstand ein Sachschaden von 350 Euro.

Weniger positiv ist die Meldung aus der Dantestraße. Am Samstagmittag brachen Täter das Schloss eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten von dort ein Pedelec. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Auch in der Dotzheimer Straße war am Freitagabend ein Pedelec Ziel eines Diebstahls. Unbekannte brachen das Schloss eines an einem Fahrradständer befestigten Pedelecs auf und stahlen dieses. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 3.400 Euro.

Hochwertige Mountainbikes waren das Ziel in der Parkstraße in Wiesbaden. Im Verlaufe des Samstags wurden mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. In einem der Verschläge erbeuteten die Täter zwei hochwertige Mountainbikes im Gesamtwert von ca. 7.000 Euro.

6. Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl, Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 27.04.2024, 14:55 Uhr

(cw)Einem aufmerksamen Bürger ist es zu verdanken, dass am Samstagnachmittag in Wiesbaden zwei Fahrraddiebe festgenommen werden konnten.

Ein Zeuge meldete um 14:55 Uhr, dass sich zwei Personen verdächtig vor einem Haus in der Mainzer Straße in Wiesbaden verhielten und eventuell auch in den Keller eingedrungen seien. Der Zeuge handelte folgerichtig und informierte die Polizei. Mehrere Streifenwagen des 1. Polizeireviers konnten die Verdächtigen noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. In einem dunkelblauen PKW konnte diverse Fahrradanbauteile, ein Fahrrad und andere Gegenstände aufgefunden werden, die womöglich aus Straftaten stammten. Zusätzlich stand der Fahrer des PKW noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass gegen diesen ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beide Täter wurden anschließend entlassen. Das 4. Polizeirevier Wiesbaden hat in diesem umfangreichen Verfahren die Ermittlungen aufgenommen um zu klären, ob die Täter für weitere Diebstähle von Pedelecs und Fahrrädern in Wiesbaden und Umgebung in Frage kommen.

7. Täterfestnahme nach Verkehrsunfallflucht - weitere Straftaten aufgedeckt, Wiesbaden - Kostheim, Winterstraße und Gustavsburger Straße, Freitag, 26.04.2024, 21:00 Uhr bis Samstag, 27.04.2024, 07:30 Uhr

(cw)Einen ereignisreichen Abend hatte das 2. Polizeirevier in Wiesbaden - Kostheim. Der Fahrer eines weißen Ford Pritschenwagen verursachte einen Verkehrsunfall und flüchtete. Bei der Festnahme wurden weitere Straftaten aufgedeckt.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht in der Gustavsburger Straße in Kostheim. Ein weißer Ford Pritschenwagen hatte ein geparktes Kfz touchiert und war vom Unfallort geflohen. Unmittelbar nach dem Unfall konnte eine Streifenwagenbesatzung nach einem erneuten Hinweis den Fahrer in der Hallgarter Straße antreffen. Der Fahrer floh zunächst aus seinem Fahrzeug, kehrte aber später zurück und wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.

Die anschließende Überprüfung ergab eine Vielzahl von Straftaten. Zum einen war der Ford aus einer Werkstatt in Ginsheim - Gustavsburg entwendet worden. Auch war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Am nächsten Morgen wurden weitere beschädigte Fahrzeuge in der Winterstraße in Kostheim gemeldet. Auch diese Verkehrsunfallflucht konnten die Kolleginnen und Kollegen dem Fahrer zuordnen.

Der Fahrer muss sich nun einer Vielzahl von Strafverfahren stellen. Der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben machen können, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345 2240 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell