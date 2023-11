POL-RE: Kreis Recklinghausen / Bottrop: Infos der Polizei Recklinghausen jetzt auch bei WhatsApp

Recklinghausen (ots) - Bottrop Unbekannte Täter brachen am Montag zwischen 12:00 Uhr und 22:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus Am Lamperfeld ein. Sie durchsuchten die Räume und Schränke nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter lediglich eine geringe Menge Bargeld mit. Wie die Täter ins Haus gelangten, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Recklinghausen Am Alten Brauhaus brachen ...

