POL-GE: Zeugen nach Raub in Schalke gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener hat am Sonntagnachmittag, 19. November 2023, Anzeige erstattet, nachdem er zuvor in den frühen Morgenstunden ausgeraubt worden war. Der 64-Jährige gab an, dass er gegen 3.30 Uhr über den Elisabeth-Nettebeck-Platz in Schalke gelaufen sei. In Höhe des Eingangs zur U-Bahn-Haltestelle wurde er von hinten aufgefordert, sein Portemonnaie abzugeben. Gleichzeitig sei er von hinten geschubst worden, wodurch er zu Boden fiel und einen Augenblick das Bewusstsein verloren habe. Als der Gelsenkirchener wieder zu sich gekommen sei, habe er den unbekannten männlichen Tatverdächtigen in Richtung der Florastraße wegrennen sehen. Der Versuch, den Unbekannten einzuholen, scheiterte. Anschließend bemerkte der 64-Jährige, dass seine Geldbörse fehlte.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen circa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war etwa 1,80 Meter groß, von stämmiger Statur und hatte dunkle Haare. Außerdem war er dunkel gekleidet. Weitere Angaben konnte der Mann nicht machen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

