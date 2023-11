Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter greift Mann ohne festen Wohnsitz an/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen, 19. November 2023, eine Strafanzeige wegen schweren Raubes gefertigt. Ein 61 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz hatte die Retter um Hilfe gerufen. Er gab an, unter einem Balkon an der Feldhauser Straße in Scholven übernachtet zu haben, als er gegen drei Uhr morgens von einem Unbekannten gestört wurde, der ihm eine Bierflasche entwenden wollte. Als der 61-Jährige den Unbekannten daran hindern wollte, schlug dieser ihn mit der Flasche und verletzte ihn. Der Betroffene verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat in Richtung Xantener Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Der Unbekannte ist ca. 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose und Turnschuhen bekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell