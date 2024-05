Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperverletzung +++ Diebstahl aus Gewerbeobjekt +++ Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

1. Körperverletzung an Bushaltestelle,

Wiesbaden - Dotzheim, Rheintalstraße, Montag, 06.05,2024, 19:30 Uhr

(cw)Zigarettenrauch war am Montagabend der Auslöser für Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern und einer Frau an einer Bushaltestelle in der Rheintalstraße in Wiesbaden - Dotzheim. Als ein 32-jähriger Mann sich durch den Rauch gestört gefühlte, geriet er mit einem Pärchen in einen Streit. Dieser wurde schnell körperlich ausgetragen, als ein 54-Jähriger den Mann mehrfach schlug und dadurch leicht verletzte. Die 31-jährige Begleiterin des 54-jährigen Mannes stürzte im Gerangel und verletzte sich ebenfalls. Während der 32-Jährige nur leicht verletzt seinen Weg fortsetzen konnte, wurde die Frau von einer Rettungswagenbesatzung in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich mit dem zuständigen 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl aus Lokal,

Wiesbaden, Walramstraße, Montag, 06.05.2024, 04:45 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Lokal kam es am Montagmorgen in der Walramstraße in Wiesbaden. Eine geringe Menge Bargeld wurde entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Über ein Fenster hatte sich ein Mann Zutritt zum Verkaufsraum des Lokals verschafft. Dort begab er sich gezielt zum Tresen und entwendete eine Geldbörse. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Verdächtigen mit weißer Collegejacke mit Kapuze, schwarzen Handschuhen, dunkelblauer Jeans und schwarzen Schuhen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Gemeinschaftlicher Diebstahl in Einkaufszentrum,

Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, Montag, 06.05.2024, 16:00 Uhr

(cw)Vier Männer hatten am Montagnachmittag ein Einkaufszentrum im Ostring in Wiesbaden betreten, mit dem Ziel, hochwertige Gegenstände zu entwenden.

In einer Sporttasche hatten die vier Männer diverse Kleidungsstücke, technische Geräte und Schuhe verstaut, bevor sie von einer 26-jährigen Mitarbeiterin angesprochen wurden. Einer der Täter zog daraufhin ein Messer und bedrohte die Frau. Dieser Mann und noch eine weitere Person konnten ohne die Beute flüchten.

Zwei weitere Täter, die sich noch im Geschäft aufgehalten hatten, wurden von Polizeikräften festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen Mann, einen 31-jähriger Wohnsitzloser, ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein 45-Jähriger wurde ebenfalls festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Die Polizei sucht in diesem Fall nach zwei Männern. Ein Mann wird als osteuropäisch aussehend beschrieben. Er sei 175cm groß mit braunen kurzen Haaren und 25 bis 30 Jahre alt. Bekleidet war die Person mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Steppweste und schwarz - weiß - blauen Sneakern.

Der vierte Mann soll zwischen 35 und 40 Jahren alt gewesen sein, ca. 175cm bis 180 cm groß mit grauen kurzen Haaren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Bekleidet gewesen war er mit schwarzem Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen.

Zeuginnen und Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. Sachbeschädigung an PKW,

Wiesbaden-Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, Samstag, 04.05.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 05.05.2024, 08:30 Uhr

(cw)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es in der Heinrich-Zille-Straße in Wiesbaden zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein am Straßenrand geparkter weißer Mercedes-Benz wurde durch einen unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Es entstand ein höherer Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich auf dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2540 zu melden.

5. Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 455,

Gemarkung Wiesbaden, B 455, Abfahrt in Richtung BAB 66, Montag, 06.05.2024, 16:57 Uhr

(cw)Zu einem größeren Verkehrsunfall in Wiesbaden kam es Montagnachmittag auf der B 455 in Richtung Kastel auf dem Ausfädelstreifen zur BAB 66. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes Kastenwagens befuhr die B 455. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 29-Jähriger in einem Golf. Der Fahrer des Golfs musste verkehrsbedingt abbremsen, was der 28-Jährige zu spät bemerkte. Aufgrund der Nässe der Fahrbahn konnte dieser nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Mercedes. Der Mercedes war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Der 29-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und ambulant an der Unfallstelle versorgt. Durch den Einsatz von Rettungskräften, Feuerwehr und der Polizei kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

