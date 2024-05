Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Räuberische Erpressung +++ Widerstand bei Personenkontrolle +++ Trickdiebstahl +++ Einbrüche im Stadtgebiet +++ Verdächtige Wahrnehmung in Bank

Wiesbaden (ots)

1. Geld und Zigaretten gefordert und übergeben, Wiesbaden, Friedrichstraße, Dern'sches Gelände, Sonntag, 05.05.2024, 01:30 Uhr

(cw)Zu einer räuberischen Erpressung kam es in der Nacht auf Sonntag in der Friedrichstraße in Wiesbaden. Unbekannte forderten Zigaretten und Bargeld.

Ein 24-jähriger Wiesbadener befand sich gegen 00:30 Uhr am Dern'schen Gelände, als er von drei Männern angepöbelt und bedrängt wurde. Zunächst hatte ihm einer der Männer eine Zigarettenschachtel aus der Hand gerissen. Ein zweiter Mann zwang ihn zur Herausgabe von Bargeld. Nachdem ein dritter Mann den 24-Jährigen auch noch geschlagen hatte, konnte er fliehen. Den Täter, welcher die Zigaretten entwendete, beschreibt der Mann als ca. 40 Jahre, von muskulöser Statur und ca. 190cm groß. Er habe blonde kurze Haare und eine Brille getragen. Bekleidet gewesen war er mit einer Lederjacke. Die Person, welche das Geld genommen hat, wird ebenfalls als ca. 40 Jahre und muskulös beschrieben. Sie soll mit 175cm etwas kleiner gewesen sein und habe eine Halbglatze und einen Vollbart. Bekleidet gewesen war er mit einer enganliegenden Karohose. Hier ist auffällig, dass die Person einen Schäferhund bei sich hatte. Beide Täter werden als osteuropäisch aussehend beschrieben. Die dritte Person sei ca. 35 Jahre, ca. 175cm und dick. Er trug einen Trainingsanzug der Marke "Gucci" und wird als südländisch aussehend beschrieben.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich mit der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet, Wiesbaden, Waldstraße/Holsteinstraße, Sonntag, 05.05.2024, 21:15 Uhr

(cw)Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete am Sonntagabend ein 25-Jähriger Widerstand, als er in der Waldstraße in Wiesbaden kontrolliert werden sollte.

Nachdem Zeugen eine unbefugte Person auf einem Grundstück in der Holsteinstraße gesehen und einen Einbruchversuch vermutet hatten, wurden mehrere Funkstreifenwagen in den Bereich entsandt. Polizeibeamten fiel in der Waldstraße eine Person auf, die auf die Beschreibung der Zeugen zutraf. Nachdem sich die Beamten zu erkennen gegeben hatten und die Person kontrollieren wollten, versuchte dieser zu flüchten und verletzte einen Beamten dabei leicht, indem er nach diesem schlug. Die Polizisten nahmen ihn schlussendlich nach kurzer Flucht fest. Da der 25-Jährige alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen. Sowohl der Täter als auch ein Beamter wurden leicht verletzt.

3. Trickdiebstahl erfolgreich - Wertgegenstände erbeutet, Wiesbaden - Nordost, Heßstraße, Freitag, 03.05.2024, 12:10 Uhr

(cw)Bereits am Freitagmittag kam es im Wiesbadener Stadtteil Nordost zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung.

Am Freitagmittag klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 86-Jährigen und gab an, dass es zu einem Wasserschaden gekommen war. Um die Reparaturen durchführen zu können, müsse der Mann nun die Wohnung betreten. Während der Mann die Frau im Bad ablenkte, durchsuchte ein unbekannter Komplize die Wohnung. Dabei wurden neben Bargeld im vierstelligen Bereich auch Schmuck und andere Wertgegenstände entwendet.

Den Täter beschreibt die 86-Jährige als ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit dunklen kurzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Er habe eine grüne Kopfbedeckung getragen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei eindringlich, keine unangemeldeten Personen in Ihre Wohnung zu lassen. Seien Sie misstrauisch, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und rufen Sie im Zweifelsfall Freunde, Verwandte und die Polizei an.

4. Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet, Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 03.05.2024 bis Montag, 06.05.2024

(cw)Zu Einbrüchen in Wohnungen kam es im Verlauf des Wochenendes im Stadtgebiet Wiesbaden. Mehrfach wurden Wertgegenstände entwendet.

Zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Samstag, 15:30 Uhr waren Unbekannte durch ein Badfenster in ein Haus im Föhrerweg in Wiesbaden - Delkenheim eingedrungen. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Täter anschließend. Der Bereich Wiesbaden - Nordost war das Ziel von vier Einbrüchen bzw. deren Versuchen. In der Kapellenstraße hielt am Sonntag zwischen 00:10 Uhr und 02:00 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus den Aufbruchsversuchen stand. Ebenfalls in der Kapellenstraße kam es am Samstag zwischen 18:10 Uhr und 22:25 Uhr zu einem Einbruch. Durch ein Küchenfenster waren Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen und durchsuchten die Räume. Hinweise zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Ebenfalls ein Küchenfenster war in der Straße "Neuberg" der Einstieg für Unbekannte zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 20:00 Uhr. Nachdem sich die Täter durch ein Küchenfenster Zutritt zu einem Haus verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Mit einer hochwertigen Uhr flohen die Täter vom Tatort. Bereits am Freitagvormittag zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Galileistraße. Unbekannte waren durch eine Terassentür in ein Haus eingedrungen und durchsuchten dieses. Von einem Bewohner überrascht flohen die Täter unerkannt. Nach ersten Ermittlungen wurden mehrere Schmuckgegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

5. Verdächtige Person in Bank löst Alarm aus, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Montag, 06.05.2024, 10:10 Uhr

(cw)Eine vermummte Person betrat am heutigen Montag eine Bankfiliale in der Wilhelmstraße in Wiesbaden. Ein Polizeieinsatz war die Folge.

Nachdem der unbekannte Mann mit Sonnenbrille, einem dunklen Kapuzenpullover und einer über Mund und Nase gezogenen Maske die Filiale betreten hatte, lösten Mitarbeitende der Bank einen Alarm aus. Mehrere Streifenwagen und Zivilwagen des 1. Polizeireviers wurden zum Einsatzort entsandt. Vor Ort konnte die Situation schnell geklärt werden. Ein 34-Jähriger trug eigenen Angaben zufolge aufgrund seiner Pollenallergie eine Sonnenbrille und Maske. Nach einer Durchsuchung der Person und einem aufklärenden Gespräch wurden der polizeiliche Einsatz beendet. Eine Straftat konnte ausgeschlossen werden.

