Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Ratzeburg (ots)

16. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.06.2023 - B207 / Fredeburg

Gestern Abend (15. Juni 2023) kam es auf der B 207 in Höhe der Gemeinde Fredeburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gegen 17:00 Uhr ein 21-jähriger Mann aus der Nähe von Schwarzenbek mit einem Ford Focus von der Möllner Straße aus Ratzeburg kommend in Richtung B 207. An der Einmündung bog er nach links in Richtung Mölln ab. Hierbei übersah er einen auf der B207 in Richtung Lübeck fahrenden Kradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 26-jährige Motorradfahrer aus Mölln wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der PKW- Fahrer und sein 40-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn für ungefähr 1,5 Stunden zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell