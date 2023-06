Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hund bringt 78-jährige Radfahrerin zu Fall - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

14. Juni 2023 | Kreis Stormarn - 10.06.2023 - Ahrensburg

Bereits am vergangenen Samstag (10.06.2023), gegen 14.10 Uhr ist es in der Kastanienallee, auf Höhe des Spielplatzes bzw. der Schrebergärten, zu einem Sturz einer 78-jährigen Radfahrerin gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den/die Hundehalter/in sucht.

So befuhr die Radfahrerin den gemeinsamen Geh-und Radweg in der Kastanienallee in Richtung Schlosskirche, als plötzlich ein herbeigerufener Hund (augenscheinlich ein Golden Retriever) eines Pärchens aus einem Gebüsch gestürmt kam und gegen das Vorderrad lief.

Die Seniorin stürzte daraufhin und verletzte sich nicht unerheblich.

Das Pärchen half der verletzten Radfahrerin auf und notierte ihr zur weiteren Abklärung des Unfallgeschehens ihre "angeblichen" Personalien. Doch wenig später stellte sich heraus, dass weder der Name, noch die Anschrift oder Telefonnummer stimmten.

Das Pärchen sei jeweils ca. 19 Jahre alt. Während der Frau von schlanker Statur gewesen sei, wurde der Mann als kräftig beschrieben. Die Frau habe ein weißes Oberteil und eine Jeans getragen. Des Weiteren trug sie ihre schulterlangen, dunklen und etwas gelockten Haare offen. Als markant beschrieben wurde das blasse, runde Gesicht des Mannes. Er habe ganz kurze, hellblonde Haare.

Die Polizei Ahrensburg sucht etwaige Zeugen des Vorfalls aber auch die Hundehalter selbst. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

