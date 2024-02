Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Fettbrand in der Astoria-Halle

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Sonntagmittag kam es gegen 12:15 Uhr in der Astoria-Halle in Walldorf zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür war ein ausgelöster Brandalarm in der Küche des in der Astoria-Halle untergerbachten Restaurants. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich dort auf dem Herd eine Pfanne mit Fett entzündet. Durch das beherzte Eingreifen des 42-jährigen Koches konnte ein weiteres Brandgeschehen verhindert werden. Der Koch musste vom Rettungsdienst untersucht werden, konnte allerdings noch vor Ort wieder entlassen werden. Durch den ausgelösten Brandalarm musste die Halle kurzzeitig geräumt werden, auch eine Sportveranstaltung, welche zur Zeit des Brandalarmes in der Halle stattfand, musste kurzzeitig unterbrochen werden. Für die Dauer des Einsatzes war die Schwetzinger Straße in Walldorf kurzzeitig gesperrt. Ein entstandener Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden, wird allerdings, den ersten Einschätzungen nach, als sehr gering benannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell