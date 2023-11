Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Schneller Ermittlungserfolg: Mehrere hundert gestohlene Kaffeeautomaten auf LKW sichergestellt

Ein gutes Gespür bewiesen Polizeibeamte der Verkehrspolizei Karlsruhe am vergangenen Mittwochmorgen als sie bei der Kontrolle eines Klein-LKW eine Ladung mit mehreren hundert neuen Kaffeeautomaten sicherstellten, die offensichtlich kurz zuvor gestohlen worden waren.

Die Beamten kontrollierten gegen 07:45 Uhr einen mit zwei 42- und 55-jährigen Männern besetzten Transporter mit polnischer Zulassung auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Diese waren offenbar auf der Durchreise und befuhren hierfür die A5 in nördliche Richtung. Bei der Kontrolle ergaben sich neben dem Verdacht der Überladung auch erste Hinweise darauf, dass die Frachtpapiere wohl gefälscht waren. Der sich hieraus ergebende Verdacht einer Straftat führte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zunächst zur Sicherstellung der Kaffeegeräte. Die weiteren polizeilichen Nachforschungen bestätigten den Verdacht eines Diebstahls in der Zeit von 14.11.2023 und 15.11.2023 aus einem abgestellten LKW in Frankreich. Hierbei waren offensichtlich über 500 dieser Kaffeeautomaten entwendet worden. Als der Diebstahl in Frankreich am 16.11.2023 angezeigt wurde, hatte die Karlsruher Polizei das Diebesgut bereits sichergestellt. Auf die beiden Männer kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl werden mit den zuständigen Behörden in Frankreich koordiniert.

